«Росатом» станет совладельцем группы «Дело» Шишкарева
«Росатом» завершает покупку неконтрольной доли в ООО «Управляющая компания «Дело» Сергея Шишкарева, говорится в сообщении госкорпорации. Покупателем станет «дочка» «Росатома» – «Атомный энергопромышленный комплекс», следует из сообщения группы «Дело». Сумму сделки стороны не раскрывают. О подготовке такой сделки накануне сообщал РБК.
«Дело» совместно с «Росатомом» «продолжит развивать логистический бизнес на базе имеющихся активов и рыночных компетенций компаний, включая мультимодальные и транзитные перевозки», – сказал президент группы «Дело» Сергей Шишкарев.
Перед «Росатомом» стоят задачи развития нового логистического направления и создания совместной с «Дело» платформы для запуска глобального международного транспортно-логистического бизнеса, говорится в сообщении «Росатома». Основными направлениями сотрудничества станут развитие международных мультимодальных и транзитных перевозок на маршруте Азия-Европа-Азия, в том числе через Северный морской путь. «Росатом» является уполномоченным инфраструктурным оператором Севморпути и владельцем единственного в мире атомного ледокольного флота.
Группа «Дело» – транспортно-логистический холдинг, который управляет портовыми активами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах и владеет оператором железнодорожных и мультимодальных контейнерных перевозок. 27 ноября «Дело» на аукционе РЖД выиграла право купить 50% плюс две акции «Трансконтейнера» – крупнейшего контейнерного оператора России.
На базе логистических активов «Росатома» и активов «Дело» предполагается создание новой контейнерной арктической линии, говорится в сообщении госкорпорации. «Росатом намерен не просто выйти на круглогодичное использование Северного морского пути, а значимо улучшить всю евразийскую логистику и, наряду с Суэцким каналом, предложить не менее привлекательные условия движения грузов из Азии в Европу», – подчеркивает компания.
В планах «Росатома» стать одним из 15 крупнейших морских перевозчиков в мире, говорилось в презентации, с которой в ноябре ознакомились «Ведомости». Возить он планирует грузы из Юго-Восточной Азии в Европу по Северному морскому пути, перехватив часть потока с южного пути – из Азии в Европу через Тихий и Индийский океаны, Суэцкий канал, Средиземное море и Гибралтарский пролив. Грузопоток южного пути составляет примерно 1 млрд т в год, в том числе 570 млн т контейнерных грузов, следует из презентации. «Росатом» рассчитывает на 72 млн т грузов в год, в основном контейнерных – 43 млн т. На реализацию этих планов «Росатом» готов потратить $7 млрд.