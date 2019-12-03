«Росатом» станет совладельцем группы «Дело» Шишкарева

В планах «Росатома» стать одним из 15 крупнейших морских перевозчиков в мире, говорилось в презентации, с которой в ноябре ознакомились «Ведомости». Возить он планирует грузы из Юго-Восточной Азии в Европу по Северному морскому пути, перехватив часть потока с южного пути – из Азии в Европу через Тихий и Индийский океаны, Суэцкий канал, Средиземное море и Гибралтарский пролив. Грузопоток южного пути составляет примерно 1 млрд т в год, в том числе 570 млн т контейнерных грузов, следует из презентации. «Росатом» рассчитывает на 72 млн т грузов в год, в основном контейнерных – 43 млн т. На реализацию этих планов «Росатом» готов потратить $7 млрд.