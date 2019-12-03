Как Сергей Шишкарев решил побороться за «Трансконтейнер» и победил
«Мы будем бороться за этот актив [«Трансконтейнер»], поскольку видим большие перспективы в организации мультимодальных перевозок с использованием наших терминалов в трех бассейнах [Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном]», – говорил президент и владелец группы «Дело» Сергей Шишкарев в интервью «Ведомостям» в апреле 2019 г.
Он поборолся и победил. 27 ноября структура РЖД продала на аукционе 50% плюс 2 акции «Трансконтейнера» (крупнейший в России оператор контейнерных перевозок) компании, входящей в группу «Дело». Она предложила больше других участников – 60,3 млрд руб. при стартовой цене 36,16 млрд руб. Всего было сделано более 120 шагов, первый шаг аукциона – 141 млн руб., остальные – 200 млн руб.
Транспортно-логистический холдинг «Дело» Шишкарев создал в 1993 г., в 1999 г. он стал депутатом Госдумы, а в 2014 г. вернулся в бизнес и решил поднимать компанию на новый уровень. Через три года «Дело» купило 30,75% ведущего контейнерного стивидорного оператора в России Global Ports. Это уже абсолютно другая лига, но амбиций оказалось больше – Шишкарев решил участвовать в аукционе РЖД на «Трансконтейнер».
Его победа оказалась неожиданной для рынка. «Никто не думал, что он выиграет», – говорит федеральный чиновник. У Шишкарева не было денег для участия в аукционе, его всерьез не воспринимали, отмечает он. На актив было два других солидных претендента: «Енисей капитал» совладельцев Evraz Романа Абрамовича (состояние, по оценке Forbes, $12,4 млрд) и Александра Абрамова ($6,2 млрд) и Первая грузовая компания (ПГК) Владимира Лисина ($21,3 млрд).