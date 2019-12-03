Как Сергей Шишкарев решил побороться за «Трансконтейнер» и победил

Транспортно-логистический холдинг «Дело» Шишкарев создал в 1993 г., в 1999 г. он стал депутатом Госдумы, а в 2014 г. вернулся в бизнес и решил поднимать компанию на новый уровень. Через три года «Дело» купило 30,75% ведущего контейнерного стивидорного оператора в России Global Ports. Это уже абсолютно другая лига, но амбиций оказалось больше – Шишкарев решил участвовать в аукционе РЖД на «Трансконтейнер».