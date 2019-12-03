«Транснефть» не будет выкупать акции с биржи
«Транснефть» выходила в правительство с предложением выкупить акции с рынка, но оно не было поддержано основным акционером – государством, сообщил во вторник, 3 декабря, первый вице-президент компании Максим Гришанин на телефонной конференции: «И пока мнение основного акционера не поменялось».
Росимуществу принадлежат все голосующие акции «Транснефти» (78,1% уставного капитала). Привилегированные акции (21,9% уставного капитала) торгуются на бирже. «Ведомости» ожидают комментарий Росимущества.
В октябре 2018 г. компания сообщила, что обсуждает возможность выкупа привилегированных акций на 20 млрд руб. Скупка предполагалась ввиду существенной недооцененности бумаг, говорилось в презентации компании.
Месяц назад президент «Транснефти» Николай Токарев сказал, что для выкупа акций сейчас не самое лучшее время. «Все-таки байбэк – дополнительная финансовая нагрузка для компании, а сейчас есть проблемы, которые надо в первую очередь решать», – объяснил он «Интерфаксу».
Для повышения капитализации «Транснефть» помимо выкупа акций планировала повышать дивидендные выплаты. Сегодня Гришанин сообщил, что в следующем году компания планирует выйти с инициативой закрепить в дивидендной политике выплаты 50% от нормализованной прибыли. В 2016 г. компания приняла новую дивидендную политику: теперь «Транснефть» ориентируется на выплату 25%, 20% или 15% от нормализованной чистой прибыли по итогам отчетного периода в зависимости от долга, инвестпрограммы и других показателей.