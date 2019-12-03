«Транснефть» не будет выкупать акции с биржи

Для повышения капитализации «Транснефть» помимо выкупа акций планировала повышать дивидендные выплаты. Сегодня Гришанин сообщил, что в следующем году компания планирует выйти с инициативой закрепить в дивидендной политике выплаты 50% от нормализованной прибыли. В 2016 г. компания приняла новую дивидендную политику: теперь «Транснефть» ориентируется на выплату 25%, 20% или 15% от нормализованной чистой прибыли по итогам отчетного периода в зависимости от долга, инвестпрограммы и других показателей.