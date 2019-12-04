ФАС обнаружила признаки картеля при строительстве электросетей
25 ноября Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила дело о картелях в отношении компаний «Ленэлектромонтаж» и «Севзапэлектросетьмонтаж». Ведомство обнаружило признаки картельного сговора на более чем 20 торгах в 2014–2019 гг. по строительству и реконструкции электросетей на общую сумму более 20,6 млрд руб. Заказчиками были Федеральная сетевая компания (ФСК) и принадлежащий ей Центр инжиниринга и управления строительством, рассказал «Ведомостям» представитель ФАС. Признаки картеля заключаются в совместной подготовке конкурентов к торгам и согласовании ценовых предложений.
ООО «Ленэлектромонтаж» зарегистрировано в 2010 г. 100% компании, по данным «СПАРК-Интерфакса», принадлежит Михаилу Мураткину. Выручка в 2018 г. составила 9,3 млрд руб., чистая прибыль – 506 млн руб. ООО «Севзапэлектросетьмонтаж» (СЗЭСМ) зарегистрировано в 2014 г. и на 100% принадлежит Сергею Бискупу. Выручка в 2018 г. составила 78,8 млн руб., чистая прибыль – 39,8 млн руб.
В системе «СПАРК-Интерфакс» и на сайте госзакупок есть информация о 22 закупках ФСК, в которых в 2014–2019 гг. участвовали обе компании. По их результатам «Ленэлектромонтаж» получил 15 контрактов на общую сумму около 18 млрд руб., СЗЭСМ – пять на 25,9 млн руб.
В 2019 г. ФАС возбудила 22 дела о сговорах на торгах компаний с государственным регулированием на несколько десятков миллиардов рублей, рассказал «Ведомостям» начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев. Причем сговариваться могут как их участники, так и заказчики с участниками, говорит Тенишев: «В итоге не происходит снижения [закупочной цены]. Стоимость полученных товаров и услуг регулируемая организация закладывает в тарифы». В ФСК о расследовании узнали из сообщения ФАС, дополнительной информацией о расследовании в компании нет, сказал ее предоставитель.
В этом деле ФАС также обнаружила минимальное снижение цены на торгах. Антимонопольная служба запросит позицию ФСК в ходе рассмотрения дела, сказал Тенишев: «У нас нет к ним претензий и подозрений». «Снижение цен в пользу потребителей, государства и самой ФСК, поэтому мы надеемся на их активную позицию», – добавил чиновник.
Если сговор будет доказан, участвовавшим в нем компаниям грозит штраф в размере от 10 до 50% от начальной стоимости торгов, а их руководители могут получить штрафы от 20 000 до 50 000 руб. или дисквалификацию на срок до трех лет, рассказал руководитель направления «Коммерческие споры» фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Василий Малинин.
Если следствие докажет, что картель причинил крупный ущерб от 10 млн руб. гражданам, организациям или государству либо привел к доходам от 50 млн руб., виновные в сговоре должностные лица компаний могут быть привлечены к уголовной ответственности по ст. 178 УК РФ («ограничение конкуренции»), говорит руководитель юридической практики КПМГ в России и СНГ Ирина Нарышева. Заключение и исполнение картельного соглашения на закупках на 20 млрд руб. может указывать на признаки уголовного преступления. Решение о возбуждении уголовного дела будет принимать МВД – туда ФАС должна направить результаты своего расследования, говорит Нарышева.
Картельные соглашения распространены в строительной отрасли, поэтому ФАС называет декартелизацию этой сферы одной из своих приоритетных задач, отмечает Малинин. По его данным, несмотря на активную позицию ФАС, число выявленных картелей на торгах не снижается. Если в 2016 г. ФАС возбудила 416 дел о картелях, из них 300 – о сговорах на торгах, в 2018 г. число дел о картелях выросло до 761, из которого 289 касались торгов. Картельный сговор сложно доказать, говорит Малинин: такое соглашение чаще всего никак не оформляется и судить о нем можно с помощью анализа изменения цен на торгах.
Представители «Ленэлектромонтажа» и СЗЭСМ не ответили на запросы «Ведомостей».