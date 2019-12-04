ФАС обнаружила признаки картеля при строительстве электросетей

Картельные соглашения распространены в строительной отрасли, поэтому ФАС называет декартелизацию этой сферы одной из своих приоритетных задач, отмечает Малинин. По его данным, несмотря на активную позицию ФАС, число выявленных картелей на торгах не снижается. Если в 2016 г. ФАС возбудила 416 дел о картелях, из них 300 – о сговорах на торгах, в 2018 г. число дел о картелях выросло до 761, из которого 289 касались торгов. Картельный сговор сложно доказать, говорит Малинин: такое соглашение чаще всего никак не оформляется и судить о нем можно с помощью анализа изменения цен на торгах.