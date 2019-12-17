«Газпром» хочет построить гигантский газохимический комплекс на Ямале

Бованенковский кластер включает в себя три месторождения – Бованенковское, Харасавэйское и Крузенштернское. Они составляют основу нового центра газодобычи, в развитие которого на Ямале «Газпром» активно инвестирует последние 10 лет. В конце 2018 г. была завершена третья стадия разработки Бованенковского месторождения с проектным уровнем добычи 115 млрд куб. м в год. В 2023 г. компания рассчитывает начать промышленную добычу сеноманского газа на Харасавэйском месторождении, в 2025 г. – на Крузенштернском. Суммарная добыча, на которую рассчитывает выйти «Газпром», – около 180 млрд куб. м газа в год. Вместе с вовлечением в разработку более глубоких залежей компания собирается после 2030 г. довести добычу газа на кластере примерно до 217–223 млрд куб. м, что более чем вдвое превышает план на 2019 г. – 95,5 млрд куб. м. Сейчас «Газпром» добывает около 500 млрд куб. м. в год.