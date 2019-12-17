«Газпром» хочет построить гигантский газохимический комплекс на Ямале
«Газпром» готовит проект строительства газохимического комплекса на полуострове Ямал. Речь идет о производстве полимеров на базе Бованенковского кластера месторождений, рассказали «Ведомостям» четыре человека, знакомых с планами концерна. Предполагаемая мощность завода – около 3 млн т полиэтилена и полипропилена в год, уточняют двое из них.
«Газпром» уже обсуждал привлечение в проект консорциума иностранных компаний во главе с РФПИ. Среди возможных участников проекта несколько собеседников называют саудовскую SABIC и азербайджанскую SOCAR. Встреча одного из зампредов «Газпрома» с саудитами и представителями российского инвестфонда, на которой прорабатывался этот вопрос, состоялась во время «Российской энергетической недели» в октябре. Предварительная оценка стоимости проекта составляет около $15 млрд (примерно 1 трлн руб.), говорит один из собеседников, но возможных сроков реализации проекта не называет.
Представители «Газпрома» и РФПИ отказались от комментариев. В SABIC и SOCAR не ответили на запросы «Ведомостей».
Бованенковский кластер включает в себя три месторождения – Бованенковское, Харасавэйское и Крузенштернское. Они составляют основу нового центра газодобычи, в развитие которого на Ямале «Газпром» активно инвестирует последние 10 лет. В конце 2018 г. была завершена третья стадия разработки Бованенковского месторождения с проектным уровнем добычи 115 млрд куб. м в год. В 2023 г. компания рассчитывает начать промышленную добычу сеноманского газа на Харасавэйском месторождении, в 2025 г. – на Крузенштернском. Суммарная добыча, на которую рассчитывает выйти «Газпром», – около 180 млрд куб. м газа в год. Вместе с вовлечением в разработку более глубоких залежей компания собирается после 2030 г. довести добычу газа на кластере примерно до 217–223 млрд куб. м, что более чем вдвое превышает план на 2019 г. – 95,5 млрд куб. м. Сейчас «Газпром» добывает около 500 млрд куб. м. в год.