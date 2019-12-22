Нисанов и Илиев откроют первый в России японский центр развлечений Round One

Замена «Космика» в «Европейском» напрашивалась, говорит руководитель отдела разработки концепций торговых центров CBRE Иван Артемов. Развлекательные зоны в Москве постоянно обновляются, появляются новые форматы, тогда как «Космик» не менялся уже много лет, указывает он. «Космик» по техническому оснащению и качеству услуг отстает от Round One лет на 20, соглашается директор по торговой недвижимости ILM Егор Левченко. Никандрова обращает внимание на то, что Round One ориентирован больше на подростков и такой центр развлечений больше подходит для «Европейского». А руководитель отдела торговой недвижимости JLL Полина Жидкина напоминает, что ранее «Киевская площадь» сменила концепцию фудкорта в «Европейском», теперь настала очередь зоны развлечений. Группа, как опытный собственник, не может не понимать, что назрела необходимость изменений в торговом центре, и предпринимает нужные для этого шаги, объясняет она. Артемов также добавляет, что наличие нового бренда для России часто становится конкурентным преимуществом, так как привлекает дополнительных клиентов.