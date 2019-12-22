Нисанов и Илиев откроют первый в России японский центр развлечений Round One
Группа компаний «Киевская площадь» откроет в торговом центре «Европейский» центр развлечений Round One, рассказал «Ведомостям» ее председатель совета директоров Год Нисанов. По его словам, сейчас компания занимается разработкой концепции игровой зоны, планируется, что она будет готова к февралю. Получить комментарии представителя Round One не удалось. Но в ее отчете за первое полугодие 2019 финансового года (апрель – сентябрь) есть информация об открытии центра в «Европейском» летом 2020 г.
«Киевская площадь» – крупнейший владелец коммерческой недвижимости в России. Годовой арендный доход компании согласно подсчету журнала Forbes составляет $1,56 млрд. В ее портфеле торговые центры «Европейский», «Фуд сити», «Садовод», гостиница Radisson Collection Hotel Moscow и др. Владельцы группы – Нисанов и Зарах Илиев.
Сеть развлекательных центров Round One была создана в 1980 г. По данным на конец сентября этого года, в нее входило 137 объектов в Японии и США. На сайте компании сказано, что кроме России она также планирует открывать центры в Китае и других странах Азии. В центрах Round One есть боулинг, караоке, игровые автоматы, спортивные развлечения и т. д. Выручка компании в апреле – сентябре этого года составила около $486 млн, чистая прибыль – около $33,8 млн.
Первый в России Round One появится на седьмом этаже «Европейского», он займет там около 8000 кв. м, которые сейчас арендует другой центр развлечений – «Космик», утверждают три консультанта, работавших с разными сторонами переговоров. Представитель «Киевской площади» это не комментирует. Запрос «Ведомостей» в «Космик» остался без ответа.
Ставка аренды для детских развлекательных зон в торговых центрах Москвы в среднем составляет 10 000–15 000 руб. за 1 кв. м в год, говорит партнер Colliers International Анна Никандрова. Но, по ее мнению, в «Европейском» она может быть и выше. Оценка управляющего активами торговой недвижимости Accent Capital Ильи Новикова – 15 000–20 000 руб. за 1 кв. м в год. Таким образом, по его словам, Round One может платить за аренду не менее 120 млн руб. в год.
Парки развлечений – очень привлекательные якорные арендаторы для торговых центров, отмечает совладелец ГК «Основа» и соинвестор сети детских парков «Zамания» Александр Ручьев. Поток покупателей снижается в связи с развитием онлайн-торговли, а развлекательные центры способны привлечь дополнительную аудиторию.
Замена «Космика» в «Европейском» напрашивалась, говорит руководитель отдела разработки концепций торговых центров CBRE Иван Артемов. Развлекательные зоны в Москве постоянно обновляются, появляются новые форматы, тогда как «Космик» не менялся уже много лет, указывает он. «Космик» по техническому оснащению и качеству услуг отстает от Round One лет на 20, соглашается директор по торговой недвижимости ILM Егор Левченко. Никандрова обращает внимание на то, что Round One ориентирован больше на подростков и такой центр развлечений больше подходит для «Европейского». А руководитель отдела торговой недвижимости JLL Полина Жидкина напоминает, что ранее «Киевская площадь» сменила концепцию фудкорта в «Европейском», теперь настала очередь зоны развлечений. Группа, как опытный собственник, не может не понимать, что назрела необходимость изменений в торговом центре, и предпринимает нужные для этого шаги, объясняет она. Артемов также добавляет, что наличие нового бренда для России часто становится конкурентным преимуществом, так как привлекает дополнительных клиентов.
Большинство торговых центров в России, даже такие крупные, как «Мега», «Галерея» и «Европейский», в 2018–2019 гг. столкнулись со снижением трафика, рассказывает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, в условиях, когда продажи у ритейлеров снижаются, стимулом для привлечения людей в торговые центры становятся развлекательные объекты, фитнес-центры, культурные и арт-пространства. Но если для детей младшего возраста предложение в Москве представлено довольно широко, то привлечь чуть повзрослевшую аудиторию российским операторам детских парков в торговых центрах пока не удается. Основные игроки на рынке центров развлечений для детей младшего возраста – «Zамания», «Кидзания», «Кидбург», «Мастерславль» и т. д., перечисляет Бурмистров: «А сегмент развлечений для подростков (в котором работает и Round One) пока представлен лишь одной крупной сетевой компанией «Космик», а также несколькими несетевыми компаниями».