Россия увеличила экспорт нефти через морские порты
В 2019 г. Россия увеличила экспорт нефти в страны дальнего зарубежья на 3,7% до 248,51 млн т, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК при Минэнерго. Они учитывают не только добытое отечественными компаниями сырье, но и поставленное через Россию транзитом из других стран, в первую очередь Казахстана.
Рост экспорта произошел благодаря морским портам. Поставки в страны дальнего зарубежья через них в 2019 г. выросли на 11% до 138 млн т.
А поставки по экспортным нефтепроводам «Транснефти», наоборот, упали на 5,6% до 83,9 млн т. Экспорт в Европу, как следует из данных ЦДУ ТЭК, упал на 13% – с 50,5 млн до 43,9 млн т, а в Китай, наоборот, вырос на 4,4% до 40 млн т.
Больше всего снизились поставки нефти по трубе в Германию (на 22,2%) и Польшу (на 12,5%). Именно эти страны являются крупнейшими покупателями нефти, экспортируемой по нефтепроводу «Дружба». Он был построен еще в 1960-х гг. для поставок нефти в страны Восточной Европы.
В апреле 2019 г. нефть в «Дружбе» оказалась загрязнена хлорорганическими соединениями. В результате транзит нефти в Европу по этой трубе был приостановлен. Поставки возобновились лишь в июне.
«Транснефти» и добывающим компаниям удалось переориентировать экспортные потоки таким образом, чтобы избежать падения экспорта из-за ситуации с «Дружбой», говорит старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко: «В связи с нормализацией работы «Дружбы» экспорт через порты, вероятно, в 2020 г. сократится, а через трубу вырастет». В этом году добыча нефти в России может немного сократиться из-за сделки ОПЕК+, особенно если она будет продлена до конца года. Экспорт также может упасть – на 2–3%. В прошлом году добыча в России выросла на 0,8% до 560,2 млн т.
Международное энергетическое агентство предупреждало, что из-за загрязнения нефти в «Дружбе» Россия может лишиться доверия покупателей, которые будут искать альтернативных поставщиков нефти. Европейские НПЗ будут продолжать диверсифицировать поставки сырья, но это связано не только с темой энергетической безопасности, но и с вопросом гибкости, говорит Маринченко: «Возможность покупать нефть разных сортов подразумевает более высокую конкуренцию и маржу нефтепереработки».