Россия увеличила экспорт нефти через морские порты

«Транснефти» и добывающим компаниям удалось переориентировать экспортные потоки таким образом, чтобы избежать падения экспорта из-за ситуации с «Дружбой», говорит старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко: «В связи с нормализацией работы «Дружбы» экспорт через порты, вероятно, в 2020 г. сократится, а через трубу вырастет». В этом году добыча нефти в России может немного сократиться из-за сделки ОПЕК+, особенно если она будет продлена до конца года. Экспорт также может упасть – на 2–3%. В прошлом году добыча в России выросла на 0,8% до 560,2 млн т.