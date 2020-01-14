Белоруссия ищет замену российской нефти

Латвия готова участвовать в проектах по реверсным поставкам нефти в Белоруссию, эта тема между сторонами обсуждается постоянно, подтвердил посол Латвии в Белоруссии Эйнарс Семанис. Азербайджан готов поставлять нефть Белоруссии, переговоры по этому поводу были, но пока конкретного решения нет, сообщил «РИА Новости» официальный представитель госнефтекомпании Азербайджана Ибрагим Ахмедов.