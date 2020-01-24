Давид Якобашвили: «В России всё медленно продвигается»
Давид Якобашвили, один из самых известных российских предпринимателей и основателей компании «Вимм-билль-данн», покинул Россию прошлым летом. Тогда ФСБ провела обыски в его музее «Собрание», в котором представлены механические музыкальные инструменты, графика, живопись. В здании музея расположен кабинет бизнесмена. Против Якобашвили, состояние которого российский Forbes оценивает в $750 млн, возбудили дело по ст. 159 УК (мошенничество).
На бизнесмена пожаловался его партнер Борис Минахи: он обвинил его в краже средств Ейского портового элеватора в Краснодарском крае на Азовском море.
«Ведомостям» удалось поговорить с Якобашвили на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Про уголовное дело против него бизнесмен говорить не хочет, но рассказал, чем занимается сейчас, находясь за пределами России.