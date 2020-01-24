Давид Якобашвили: «В России всё медленно продвигается»

Давид Якобашвили, один из самых известных российских предпринимателей и основателей компании «Вимм-билль-данн», покинул Россию прошлым летом. Тогда ФСБ провела обыски в его музее «Собрание», в котором представлены механические музыкальные инструменты, графика, живопись. В здании музея расположен кабинет бизнесмена. Против Якобашвили, состояние которого российский Forbes оценивает в $750 млн, возбудили дело по ст. 159 УК (мошенничество).