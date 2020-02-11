Глобальные выбросы углекислого газа перестали расти в 2019 году

Выбросы CO2 перестали расти впервые за три года, оставшись на уровне 33,3 гигатонн (Гт) в 2019 г., по данным МЭА. При этом мировая экономика в прошлом году выросла на 2,9%. «Теперь мы должны усердно работать, чтобы 2019 год вошел в историю как год, когда глобальные выбросы достигли пика, а не стал лишь очередной паузой в их росте», – заявил исполнительный директор МЭА Фатих Бироль.