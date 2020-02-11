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Глобальные выбросы углекислого газа перестали расти в 2019 году

Пик выбросов пройден, надеется Международное энергетическое агентство
Алексей Невельский Михаил Оверченко
В развитых странах связанные с энергетикой выбросы снизились до уровня конца 1980-х гг., но в развивающихся они продолжают расти /Андрей Гордеев / Ведомости

Вопреки ожиданиям, выбросы углекислого газа (CO2) в мировом энергетическом секторе не увеличились в 2019 г., сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА). Во многом это произошло благодаря резкому снижению выбросов в развитых странах в результате более активного использования возобновляемых источников энергии, природного газа и атомной энергии для электрогенерации.  

Выбросы CO2 перестали расти впервые за три года, оставшись на уровне 33,3 гигатонн (Гт) в 2019 г., по данным МЭА. При этом мировая экономика в прошлом году выросла на 2,9%. «Теперь мы должны усердно работать, чтобы 2019 год вошел в историю как год, когда глобальные выбросы достигли пика, а не стал лишь очередной паузой в их росте», – заявил исполнительный директор МЭА Фатих Бироль. 

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