Глобальные выбросы углекислого газа перестали расти в 2019 году
Вопреки ожиданиям, выбросы углекислого газа (CO2) в мировом энергетическом секторе не увеличились в 2019 г., сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА). Во многом это произошло благодаря резкому снижению выбросов в развитых странах в результате более активного использования возобновляемых источников энергии, природного газа и атомной энергии для электрогенерации.
Выбросы CO2 перестали расти впервые за три года, оставшись на уровне 33,3 гигатонн (Гт) в 2019 г., по данным МЭА. При этом мировая экономика в прошлом году выросла на 2,9%. «Теперь мы должны усердно работать, чтобы 2019 год вошел в историю как год, когда глобальные выбросы достигли пика, а не стал лишь очередной паузой в их росте», – заявил исполнительный директор МЭА Фатих Бироль.