Минприроды отказалось решать проблемы с противоречием в законе для золотодобыдчиков
Министерство природных ресурсов и экологии России ответило уполномоченному по защите прав предпринимателей при президенте России Борису Титову на его предложение изменить законодательство для устранения проблем золотодобывающих предприятий Забайкальского края (4% добычи золота в стране по итогам 2019 г.). «Ведомости» ознакомились с ответом министерства, направленным 30 января 2020 г., его содержание подтвердил представитель Титова. Как следует из письма, ведомство предложило бизнес-омбудсмену создать рабочую группу для обсуждения вопроса и включить в нее уполномоченного по защите прав предпринимателей в Забайкальском крае Викторию Бессонову.
Представитель Минприроды подтвердил, что ведомство направило ответ.
В конце декабря прошлого года Титов предложил министру природных ресурсов и экологии Дмитрию Кобылкину изменить законодательство для устранения проблем, которые производители золота испытывают при строительстве инфраструктуры, необходимой для освоения месторождений, расположенных в особо защитных участках лесов. Компании покупают на аукционе лицензию на добычу полезных ископаемых, стоимость которой может достигать сотен миллионов рублей. Но на этапе заключения договора на аренду участка узнают, что месторождение полностью или частично расположено в зоне особо защитных участков лесов, что делает его эксплуатацию затруднительной, приводит к убыткам как из-за невозможности вести добычу, так и из-за штрафов за невыполнение лицензионных условий, описывал он проблему в письме.
Сейчас золотодобывающие предприятия сталкиваются с законодательными противоречиями: лесной кодекс разрешает освоение таких участков, а распоряжение правительства № 849 запрещает. Согласно распоряжению предприниматели не могут разместить на таких участках карьеры, отвалы, промплощадки – все то, что необходимо при золотодобыче. Ситуация приводит к риску закрытия предприятий отрасли, писал Титов Кабылкину в декабре. Бизнес-омбудсмен считает, что необходимо предварительно информировать участников конкурсов о нахождении месторождений в зонах особо защитных участков лесов и снижать барьеры на выполнение работ по их обустройству.
Ситуация тормозит развитие мелких золотодобывающих артелей, говорил ранее старший директор АКРА Максим Худалов. Геологические службы крупных компаний способны самостоятельно досконально изучить лицензионный объект перед выходом на аукцион и убедиться в отсутствии особо защитных участков лесов либо разработать план добычи, который не затрагивает эти участки, отмечал он.
Однако Минприроды не согласилось с этим предложением Титова. «Определить точные границы горного или геологического отвода, конкретные границы земельных участков можно только после предоставления права пользования и разработки проектной документации», – говорится в ответе министерства. Ведомство признает необходимость создания механизма информационного взаимодействия Роснедр и его территориальных органов с Рослесхозом, следует из письма. Такой механизм должен появиться до 2023 г. в рамках приведения сведений государственного лесного реестра в соответствие со сведениями ЕГРН. Однако это никак не затрагивает проблему границ ОЗУ, указывает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Забайкальском крае Виктория Бессонова (ее слова передал представитель Титова). По ее мнению, Минприроды ошибочно видит проблему золотодобытчиков в изменении категории земель или изменении границ ОЗУ. Как показывает практика Забайкальского края, площадь ОЗУ на отдельных лицензионных участках может достигать 100% участка, приводит данные Бессонова. На территории ОЗУ запрещено размещать инфраструктурные объекты, а без низ добыча на участке полезных ископаемых невозможна, подчеркивает Бессонова.
Очевидных путей решения этой проблемы нет, рассуждает директор департамента стратегического маркетинга НАО «Евроэксперт» Евгения Шалихманова. Снятие ограничений для золотодобытчиков при разработке месторождений, в границах которых находятся особо защитные участки лесов, чревато серьезными последствиями, в том числе возникновением чрезвычайных ситуаций. К особо защитным участкам лесов относятся, например, участки лесных насаждений, препятствующих размытию берегов рек и формированию оползней, поясняла она ранее «Ведомостям». «Но и отказ от предложения на торгах перспективных участков, на которых добыча затруднена наличием особо защитных участков лесов, тоже не выход: добыча там рано или поздно все равно будет вестись, но уже нелегально», – заключает Шалихманова.