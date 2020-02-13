Минприроды отказалось решать проблемы с противоречием в законе для золотодобыдчиков

Однако Минприроды не согласилось с этим предложением Титова. «Определить точные границы горного или геологического отвода, конкретные границы земельных участков можно только после предоставления права пользования и разработки проектной документации», – говорится в ответе министерства. Ведомство признает необходимость создания механизма информационного взаимодействия Роснедр и его территориальных органов с Рослесхозом, следует из письма. Такой механизм должен появиться до 2023 г. в рамках приведения сведений государственного лесного реестра в соответствие со сведениями ЕГРН. Однако это никак не затрагивает проблему границ ОЗУ, указывает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Забайкальском крае Виктория Бессонова (ее слова передал представитель Титова). По ее мнению, Минприроды ошибочно видит проблему золотодобытчиков в изменении категории земель или изменении границ ОЗУ. Как показывает практика Забайкальского края, площадь ОЗУ на отдельных лицензионных участках может достигать 100% участка, приводит данные Бессонова. На территории ОЗУ запрещено размещать инфраструктурные объекты, а без низ добыча на участке полезных ископаемых невозможна, подчеркивает Бессонова.