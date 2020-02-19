Солнечная энергия уже может конкурировать с углем

Долгое время солнечная энергетика зависела от субсидий и государственной поддержки. Но снижение стоимости солнечных панелей и приток инвестиций в отрасль в последние годы сделали солнечную энергию гораздо более доступной. В некоторых странах она уже способна конкурировать с энергией, получаемой с помощью угля, а в Индии и вовсе стала самым дешевым источником электричества, пишет The Wall Street Journal (WSJ).