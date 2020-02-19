Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Combined Shape Справочник компаний
Практика
Бизнес

Солнечная энергия уже может конкурировать с углем

В Индии она дешевле даже без государственных субсидий
Алексей Невельский
На фото: крупнейшая в мире солнечная станция на фотоэлектрических элементах Pavagada Solar Park в южной Индии расположилась на территории 53 кв. км, ее мощность – 2050 МВт. Открылась в 2019 г., на строительство ушло более $2 млрд /Aijaz Rahi / AP

Долгое время солнечная энергетика зависела от субсидий и государственной поддержки. Но снижение стоимости солнечных панелей и приток инвестиций в отрасль в последние годы сделали солнечную энергию гораздо более доступной. В некоторых странах она уже способна конкурировать с энергией, получаемой с помощью угля, а в Индии и вовсе стала самым дешевым источником электричества, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Передовая Индия

Если 10 лет назад на долю солнечной энергии приходилось менее 1% мощностей в мировой электрогенерации, то в конце 2019 г. – уже 9%, по оценкам Международного энергетического агентства (МЭА). По его прогнозам, к 2040 г. доля увеличится до 24%.

Во многом мощности увеличиваются благодаря Индии, где стоимость строительства солнечных электростанций за восемь лет снизилась на 84%, согласно данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA). Издержки сильно снизились в Австралии, США и Китае, и сейчас стоимость солнечной энергии в этих странах – одна из самых низких в мире.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь.