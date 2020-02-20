Сбербанк и Mail.ru Group могут выкупить долю в сервисе «Самокат»
Совместное предприятие Сбербанка и Mail.Ru Group (MRG) может выкупить долю в сервисе быстрой доставки продуктов «Самокат», сообщает Forbes со ссылкой на свои источники. Эту информацию «Ведомостям» подтвердили два человека, близких к разным участникам планирующейся сделки. О ней также знает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.
«Самокат» – крупнейший сервис экспресс-доставки, по данным «Infoline-аналитики». Его оборот за прошлый год составил более 400 млн руб. Сервис уже сотрудничает с Delivery Club, который входит в СП Сбербанка и MRG. Основные владельцы «Самоката» – «дочка» группы «ПИК» – компания «ПИК инновации» (27%), сооснователь сервиса Вячеслав Бочаров (22,7%) и его партнеры Родион и Кирилл Шишковы (17,2% и 14% соответственно).
По данным Forbes, СП Сбербанка и MRG выкупит в «Самокате» от 25 до 45% долей, еще 30–40% останется у основателей и вложившихся на старте в проект инвесторов. «ПИК инновации», по данным издания, сохранят свою долю. Бурмистров и источник, близкий к одной из сторон переговоров, утверждают, что партнеры выкупят 60% долей у всех инвесторов, которые вложились в сервис, в том числе и у структуры группы ПИК. Бочаров, а также представители MRG, «Самоката» и группы ПИК от комментариев отказались. Представитель Сбербанка ответил, что банк «не комментирует рыночные слухи».
Сумма сделки может составить 2,5 млрд руб., оценивает Бурмистров. По его словам, ее закрытие ожидается в конце марта 2020 г. Это же сообщили и источники Forbes.
«Самокат» ранее хотел купить другой IT-гигант «Яндекс», рассказывал Бочаров Forbes в феврале 2020 г. Но, по его словам, владельцы компании отказались от этой сделки, так как предложение было невыгодным. «Ведомости» ожидают ответа от «Яндекса».
Если сделка по продаже доли в «Самокате» состоится, то на место финансовых инвесторов, которые нужны были для старта проекта, придет стратегический партнер, говорит Бурмистров. Он, по его словам, привлечет в «Самокат» более крупные инвестиции, которые нужны для открытия dark-store (специальный склад для формирования онлайн-заказов), развития инфраструктуры и быстрого развития на рынках Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Во многом это будет обеспечено сотрудничеством с Delivery Club, считает Бурмистров.