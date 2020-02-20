Сбербанк и Mail.ru Group могут выкупить долю в сервисе «Самокат»

По данным Forbes, СП Сбербанка и MRG выкупит в «Самокате» от 25 до 45% долей, еще 30–40% останется у основателей и вложившихся на старте в проект инвесторов. «ПИК инновации», по данным издания, сохранят свою долю. Бурмистров и источник, близкий к одной из сторон переговоров, утверждают, что партнеры выкупят 60% долей у всех инвесторов, которые вложились в сервис, в том числе и у структуры группы ПИК. Бочаров, а также представители MRG, «Самоката» и группы ПИК от комментариев отказались. Представитель Сбербанка ответил, что банк «не комментирует рыночные слухи».