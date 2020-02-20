«Зарубежнефть» может выйти на шельф Индонезии
«Зарубежнефть» ведет переговоры с британской Premier Oil об условиях покупки 50% в проекте соглашения о разделе продукции (СРП-проект) Tuna на шельфе Южно-Китайского моря в Индонезии. Об этом сообщил Интерфакс» и подтвердил представитель российской компании.
В декабре 2019 г. стороны подписали соглашение о намерении, сказал представитель «Зарубежнефти». Сейчас Premier Oil владеет 100% в блоке Tuna. После сделки она сохранит за собой функции оператора проекта. Запасы Tuna оцениваются в 100 млн баррелей нефтяного эквивалента.
Это неплохой проект, а поскольку сейчас у «Зарубежнефти» не так много новых проектов, компания должна быть готова участвовать в и таких, пусть и не очень крупных, считает аналитик Raiffеisenbank Андрей Полищук: «Насколько этот проект окажется эффективным, будет зависеть от условий. Но учитывая зарубежный опыт компании, она обычно работает с неплохой доходностью».
«Зарубежнефть» — российская государственная нефтяная компания, которая занимается добычей и переработкой нефти за рубежом. У нее есть проекты во Вьетнаме, на Кубе и в Боснии и Герцеговине. В 2018 г. запасы компании составляли 100,2 млн т нефтяного эквивалента, компания добыла 5,2 млн т нефти.