«Зарубежнефть» может выйти на шельф Индонезии

Это неплохой проект, а поскольку сейчас у «Зарубежнефти» не так много новых проектов, компания должна быть готова участвовать в и таких, пусть и не очень крупных, считает аналитик Raiffеisenbank Андрей Полищук: «Насколько этот проект окажется эффективным, будет зависеть от условий. Но учитывая зарубежный опыт компании, она обычно работает с неплохой доходностью».