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Датский производитель обуви Ecco купил российского партнера

Теперь сеть почти из 250 магазинов Ecco будет развивать самостоятельно
Татьяна Романова
Датская Ecco (на фото) выкупила 100% своего российского дистрибутора «Экко-рос» /TASS

Датская Ecco выкупила 100% своего российского дистрибутора «Экко-рос», рассказали «Ведомостям» два представителя компаний-конкурентов. Информацию подтвердил и представитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС): запрос на сделку поступил в ноябре 2019 г., она одобрена.

«Экко-рос» зарегистрирована в 1994 г. Компания на паритетных началах принадлежит Андрею Севагину и Ивану Штопелю, она эксклюзивный дистрибутор марки Ecco в России и странах СНГ. Сейчас, по собственным данным компании, у нее 222 магазина в России, 13 в Казахстане, пять в Белоруссии, по два в Узбекистане и Киргизии и по одному в Армении и Азербайджане. В годовом отчете российского производителя и продавца обуви – ГК «Обувь России» бренд Ecco назван лидером верхнеценового сегмента по числу фирменных магазинов в 2018 г. Выручка «Экко-рос» (данные СПАРК за 2018 г.) увеличилась на 5% по сравнению с 2017 г. и достигла 12,5 млрд руб., чистая прибыль упала на 71% и составила 153,3 млн руб.

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