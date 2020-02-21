Датский производитель обуви Ecco купил российского партнера

«Экко-рос» зарегистрирована в 1994 г. Компания на паритетных началах принадлежит Андрею Севагину и Ивану Штопелю, она эксклюзивный дистрибутор марки Ecco в России и странах СНГ. Сейчас, по собственным данным компании, у нее 222 магазина в России, 13 в Казахстане, пять в Белоруссии, по два в Узбекистане и Киргизии и по одному в Армении и Азербайджане. В годовом отчете российского производителя и продавца обуви – ГК «Обувь России» бренд Ecco назван лидером верхнеценового сегмента по числу фирменных магазинов в 2018 г. Выручка «Экко-рос» (данные СПАРК за 2018 г.) увеличилась на 5% по сравнению с 2017 г. и достигла 12,5 млрд руб., чистая прибыль упала на 71% и составила 153,3 млн руб.