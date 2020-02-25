«Норникель» начнет выпуск собственных токенов

«Норникель» (34,6% компании принадлежит структурам «Интерроса» Владимира Потанина) стал первым участником швейцарской платформы по токенизации промышленных активов Atomyze (работает на базе блокчейн-технологии Hyperledger Fabric, принадлежит швейцарской Tokentrust AG), сообщили компании во вторник, 25 февраля. Atomyze, одним из инвесторов которой является президент «Норникеля» Потанин, позволяет переводить физические активы в цифровую форму, что упрощает процесс торговли. «Норникель» планирует постепенно переходить на цифровые торговые инструменты и токенизировать часть контрактных поставок, предлагая инвесторам новый вид инвестиционных продуктов, поясняется в сообщении «Норникеля». Сейчас платформа работает в тестовом режиме, реальные сделки пока не проводятся, пояснил представитель «Норникеля». На начальном этапе токены «Норникеля» будут обеспечены палладием, кобальтом и медью. Но позднее обеспечение может быть любым, добавил представитель «Норникеля». И как Потанин рассказал в интервью Bloomberg, сфера применения токенов, выпускаемых блокчейн-платформой Atomyze, не ограничится торговлей металлами: их можно будет использовать для покупки билетов на рейсы авиакомпании Nordstar и скипассов на горнолыжном курорте «Роза хутор» в Сочи.