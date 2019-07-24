Технологии / Интернет и digital
Статья опубликована в № 4862 от 25.07.2019 под заголовком: Реальные российские токены

Обеспеченные реальными активами токены появятся в России в 2020 году

Такие токены собирался выпускать «Норникель»

Понятие утилитарных цифровых прав, или утилитарных токенов, которые дают права на вещи, интеллектуальную собственность или услуги, впервые закрепляется законопроектом «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ» (закон о краудфандинге). Госдума приняла его в третьем чтении в среду. Закон, если его одобрит Совет Федерации, должен будет вступить в силу 1 января 2020 г.

Утилитарные токены дают инвесторам права на конкретные активы, говорит советник по IT и IP юрфирмы «Томашевская и партнеры» Роман Янковский. Например, на использование программы, которая будет разработана после ICO.

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