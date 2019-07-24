Обеспеченные реальными активами токены появятся в России в 2020 году

Статья опубликована в № 4862 от 25.07.2019 под заголовком: Реальные российские токены

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Выпуск токенов будет возможен только на специализированных инвестиционных платформах PhotoXPress

Понятие утилитарных цифровых прав, или утилитарных токенов, которые дают права на вещи, интеллектуальную собственность или услуги, впервые закрепляется законопроектом «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ» (закон о краудфандинге). Госдума приняла его в третьем чтении в среду. Закон, если его одобрит Совет Федерации, должен будет вступить в силу 1 января 2020 г.

Утилитарные токены дают инвесторам права на конкретные активы, говорит советник по IT и IP юрфирмы «Томашевская и партнеры» Роман Янковский. Например, на использование программы, которая будет разработана после ICO.