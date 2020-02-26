«Норникель» увеличил чистую прибыль в два раза
«Норникель» (34,6% компании контролируется структурами «Интерроса» Владимира Потанина) отчитался о финансовых результатах за 2019 г. в среду, 26 февраля. Выручка выросла на 16% до $13,6 млрд, EBITDA – на 27% до $7,9 млрд, а чистая прибыль – почти в два раза, до $5,96 млрд. Такого роста финансовых показателей компания достигла за счет увеличения производства металлов и роста цен на палладий и никель, говорится в сообщении. За 2019 г. эти металлы подорожали на 53,6% до $1941,5/унция (дефицит в мире составил 0,55 млн унций) и 28,9% до $14 025/т (42 000 т) соответственно.
Президент «Норникеля» Владимир Потанин подчеркнул (его слова приводятся в сообщении), что 2019 год стал одним из самых успешных для компании за последние 10 лет за счет комбинации сильных операционных показателей и благоприятного макроэкономического фона. Производство никеля, меди, платины и палладия «Норникеля» выросло в прошлом году на 5, 5, 8 и 7% соответственно. Стратегия развития компании предполагает и дальнейший рост производства металлов: к 2020 г. оно вырастет на 5–8% от уровня 2017 г. После 2025 г. компания планирует увеличить производство цветных металлов на 15% и металлов платиновой группы на 25%. Капитальные затраты за 2019 г. составили $1,3 млрд, на 15% ниже, чем годом ранее. Однако в 2020 г. они вырастут до $2,2–2,5 млрд, говорит Потанин. Это связано с необходимостью реализации экологической программы.
Дивидендная политика «Норникеля» предполагает выплату 60% EBITDA, если долговая нагрузка ниже 1,8; если же этот показатель равен или превышает 2,2, акционерам полагается 30% EBITDA. Долговая нагрузка по итогам 2019 г. составила 0,6. Таким образом, дивиденды за 2019 г. могут составить около $4,8 млрд. За 2018 г. компания отдала акционерам $3,7 млрд, что на 43% больше, чем за 2017 г. Один из крупнейших акционеров «Норникеля» – UC Rusal (27%), ранее подконтрольная Олегу Дерипаске.
«Норникель» ожидает роста дефицита палладия на рынке в 2020 г. По оценкам компании, он достигнет 0,9 млн унций. Это связано с ужесточением экологических требований для производителей автомобилей: палладий используется в автокатализаторах. Рынок никеля и меди в целом будет сбалансированным, однако негативное влияние на него могут оказать геополитическая ситуация, коронавирус, продолжительность воздействия которого прогнозировать пока невозможно, и ужесточение антиуглеродного законодательства, указано в сообщении. «Вспышка коронавируса в Китае уже оказала негативное влияние на сырьевые рынки, ударив по ценам на металлы (медь с начала года, когда в Китае были обнаружены первые случаи заболевания, подешевела на 8%) и на настроение рынка, добавив неопределенности как относительно спроса, так и относительно предложения», – пишет «Норникель» в отчете.
Инвесторы положительно отреагировали на отчетность: за полтора часа с момента ее публикации акции компании подорожали на 1,6%, капитализация на Лондонской фондовой бирже составила $53,1 млрд. 2020 год может быть для «Норникеля» менее успешным, замечает аналитик Raiffaisenbank Ирина Ализаровская. В этом году благоприятных цен стоит ждать только для палладия, так как на рынке присутствует его дефицит и он пока не заменен платиной. Замедление потребительской и промышленной активности в Китае из-за коронавируса приведет к дальнейшему снижению цен на медь. Цены на никель, необходимый для производства нержавеющей стали, вероятнее всего, также будет снижаться из-за ситуации в Китае, продолжает эксперт. В таких макроэкономических условиях компании будет трудно повторить рекордные показатели 2019 г., заключает Ализаровская.