«Норникель» увеличил чистую прибыль в два раза

Президент «Норникеля» Владимир Потанин подчеркнул (его слова приводятся в сообщении), что 2019 год стал одним из самых успешных для компании за последние 10 лет за счет комбинации сильных операционных показателей и благоприятного макроэкономического фона. Производство никеля, меди, платины и палладия «Норникеля» выросло в прошлом году на 5, 5, 8 и 7% соответственно. Стратегия развития компании предполагает и дальнейший рост производства металлов: к 2020 г. оно вырастет на 5–8% от уровня 2017 г. После 2025 г. компания планирует увеличить производство цветных металлов на 15% и металлов платиновой группы на 25%. Капитальные затраты за 2019 г. составили $1,3 млрд, на 15% ниже, чем годом ранее. Однако в 2020 г. они вырастут до $2,2–2,5 млрд, говорит Потанин. Это связано с необходимостью реализации экологической программы.