Газпромбанк планирует впервые инвестировать в аэропорты

Газпромбанк может стать участником совместного предприятия, которое создают для получения в концессию аэропорта Благовещенска холдинги «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга и «Новапорт» Романа Троценко, банк ведет с ними переговоры. Об этом «Ведомостям» рассказали три человека, близких к разным сторонам переговоров.