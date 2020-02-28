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Газпромбанк планирует впервые инвестировать в аэропорты

Он может стать партнером в проекте Виктора Вексельберга и Романа Троценко
Александр Воробьев Ольга Адамчук
Газпромбанк может стать участником совместного предприятия, которое создают для получения в концессию аэропорта Благовещенска (на фото) /РИА Новости

Газпромбанк может стать участником совместного предприятия, которое создают для получения в концессию аэропорта Благовещенска холдинги «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга и «Новапорт» Романа Троценко, банк ведет с ними переговоры. Об этом «Ведомостям» рассказали три человека, близких к разным сторонам переговоров.

Ранее Газпромбанк в аэропортовые активы не инвестировал. Доли в аэропортах имеют только два крупнейших российских банка. Сбербанку принадлежат 20% минус 1 акция холдинга «Базэл аэро» Олега Дерипаски, в который входят аэропорты Сочи, Краснодара и Анапы; ВТБ – 25,01% «Воздушных ворот Северной столицы», компании – концессионера «Пулково».

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