Лоукостер «Победа» из-за коронавируса вдвое сократит число рейсов в Берлин
Авиакомпания «Победа» (на 100% принадлежит «Аэрофлоту») уведомила клиентов по электронной почте, что в связи с производственной необходимостью вылеты рейсов DP935 в 10.45 по маршруту Москва («Внуково») – Берлин («Тегель») с 1 по 28 апреля 2020 г. отменены. Купившим билеты на этот рейс предлагается лететь в этот же день вторым рейсом в 17.40 или отказаться от перелета с полным возвратом денег.
В марте «Победа» летает в столицу Германии раз в сутки. С апреля планировалось выполнять два ежедневных рейса, Берлин стал бы самым высокочастотным иностранным направлением лоукостера. Но второй ежедневный рейс в Берлин отменен из-за падения спроса: люди боятся летать в Европу из-за коронавируса, объясняют два сотрудника лоукостера.
Единственным в Европе очагом массового распространения коронавируса COVID-19 пока остается Италия. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 9 марта, в этой стране заразились 7375 человек, 366 умерли. Во всем мире зафиксировано около 110 000 заболевших и примерно 3800 смертельных случаев.
До сих пор российские авиакомпании добровольно отказывались от полетов только в Италию: «Победа» сначала объявила, что в марте – апреле сократит частоту полетов в Бергамо, Рим, Римини, Пизу и Тревизо на 39%, а в воскресенье решила, что с 11 по 31 марта полностью прекратит полеты в Италию. Utair в период с 6 по 17 марта вместо ежедневных полетов в Милан будет выполнять рейсы только по средам и воскресеньям. Полеты в Китай (страна – источник вируса) и Южную Корею (вторая по числу заболевших в мире, свыше 7300 случаев) всем российским авиакомпаниям, кроме «Аэрофлота», запретило правительство.
В пятницу, 6 марта, управление Роспотребнадзора по Москве к списку стран, неблагополучных по коронавирусу, в котором были Китай, Южная Корея, Иран (четвертый по числу заболевших) и Италия, добавило Германию, Францию, Испанию, США, Великобританию, Швейцарию и Норвегию. Прибывшим из этих стран рекомендуется самоизолироваться на 14 дней, взять больничный или работать из дома. По данным ВОЗ, Германия и Франция занимают 2-е место в Европе по поражению COVID-19: в обеих странах по 1100 заболевших.
Падение спроса даже на немецкие направления стало заметно уже в конце февраля, признает сотрудник «Победы». Всего лоукостер летает из Москвы в четыре немецких города, такая же широкая сеть немецких направлений у второго крупнейшего российского перевозчика – S7. Больше немецких городов из российских авиакомпаний покрывает только лидер российского рынка «Аэрофлот» – 12.
Не исключено, что будет пересмотрен план полетов и в другие немецкие города, вздыхает сотрудник лоукостера, в Кельн «Победа» летает шесть раз в неделю (с апреля планируется семь), в Лейпциг – два (пять), в Мемминген – один (два). Представитель «Победы» от комментариев отказался.
«Снижение спроса на полеты в европейские страны действительно наблюдается. Мы следим за развитием ситуации и рассматриваем варианты выборочного сокращения частотности при необходимости», – говорит представитель S7. Представитель «Аэрофлота» от комментариев отказался.
Отказываясь от части иностранных направлений, «Победа» будет увеличивать частотность полетов в российской сети, говорят сотрудники лоукостера. «Перенаправить самолеты на другие направления потребует значительных временных и трудозатрат, даже если по этим направлениям авиакомпания уже летает. Плюс значительное время нужно, чтобы продать новые емкости», – предупреждает гендиректор консалтинговой компании Infomost Борис Рыбак.