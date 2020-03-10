Лоукостер «Победа» из-за коронавируса вдвое сократит число рейсов в Берлин

До сих пор российские авиакомпании добровольно отказывались от полетов только в Италию: «Победа» сначала объявила, что в марте – апреле сократит частоту полетов в Бергамо, Рим, Римини, Пизу и Тревизо на 39%, а в воскресенье решила, что с 11 по 31 марта полностью прекратит полеты в Италию. Utair в период с 6 по 17 марта вместо ежедневных полетов в Милан будет выполнять рейсы только по средам и воскресеньям. Полеты в Китай (страна – источник вируса) и Южную Корею (вторая по числу заболевших в мире, свыше 7300 случаев) всем российским авиакомпаниям, кроме «Аэрофлота», запретило правительство.