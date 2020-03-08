«Победа» до конца марта приостановила все полеты в Италию
Лоукостер «Победа», входящий в группу «Аэрофлот», до конца марта приостановил все полеты в Италию и обратно. Авиакомпания выполняла рейсы из Москвы в Бергамо, Рим, Римини, Пизу и Тревизо. Меры связаны с тем, что власти Италии 8 марта ввели карантин в некоторых провинциях страны.
Клиентам отмененных рейсов «Победа» предложила на выбор два варианта: перелет рейсами «Аэрофлота» в/из Милана, Рима, Венеции и Болоньи (нужно ли будет доплачивать за билеты, не уточняется) или полный возврат денежных средств.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ночь на 8 марта подписал декрет, который вводит ограничения на въезд и выезд, а также на передвижения внутри региона Ломбардия и еще в 14 провинциях Венето, Эмилии-Романьи, Марке и Пьемонта. Меры вводятся в связи с распространением коронавирусной инфекции нового типа. Число заболевших в Италии приближается к 6000, более 220 скончались.
В России на момент публикации были зарегистрированы 17 случаев заболевания коронавирусом. Все заболевшие, за исключением двух граждан Китая, заразились во время поездок в Италию.