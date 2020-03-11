Путин встретился с инвесторами. Главное
В среду, 11 марта, президент Владимир Путин провел встречу с инвесторами в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево. На ней присутствовали помимо президента восемь человек: гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, первый зампред правления ВТБ Юрий Соловьев, крупнейший акционер «Яндекса» Аркадий Волож, основатель Almaz Capital Partners Александр Галицкий, основатель RTR-Global Леонид Богуславский, управляющий инвестфонда «Альтера» Кирилл Андросов, также участвуют премьер-министр Михаил Мишустин и помощник президента Максим Орешкин. Главное из встречи президента с инвесторами:
Путин отметил, что Центробанк и правительство обладают достаточными ресурсами, чтобы сохранить устойчивость экономики. «Есть все шансы, чтобы все ключевые отрасли производства вышли из этой ситуации окрепшими», – сказал президент. При этом в приоритете для правительства и ЦБ – не допустить, чтобы граждане почувствовали на себе негативные проявления.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вместе с «Транснефтью» запустит венчурный фонд, заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Инвестиции будут осуществляться как в компании, так и в другие венчурные фонды.
В 2020 г. РФПИ запустит инфраструктурный фонд объемом до 600 млрд руб. Его создание проходит по поручению президента. По словам Дмитриева, инфраструктурный фонд позволит реализовывать низкорентабельные проекты, а также обеспечивая большую прозрачность инвестиций.
Управляющий партнер Almaz Capital Partners Александр Галицкий предложил Путину создать «фонд фондов», который бы инвестировал в высокотехнологичные стартапы. На пути реализации идеи, предложенной Галицким, Путин увидел заметную, хоть и техническую, проблему – будет трудно уговорить крупные госкомпании создать единый фонд. Но, по словам Путина, он идею Галицкого услышал.
Институт высоких технологий в армии, позволяющий молодым людям трудиться в этой сфере во время службы по призыву, будет расширен. Путин отметил, что сейчас подобный центр есть в Анапе, и согласился с предложением основателя ru-Net Holdings Леонида Богуславского расширить практику.
После открытой части встречи, прошедшей при журналистах, участники перешли к встрече за закрытыми дверями.
Встреча с инвесторами проходит после падения рубля, вызванного снижением цены на нефть из-за развала сделки группы ОПЕК+ в пятницу, 6 марта. Открытие торговой недели на Московской бирже во вторник, 10 марта, сопроводилось падением цены бумаг всех энергетических компаний. Во вторник Центробанк объявил, что начнет упреждающие продажи валюты по бюджетному правилу. Кроме того, ЦБ проведет аукцион репо «тонкой настройки» на 500 млрд руб. и увеличит лимит валютных свопов по предоставлению долларов США со сроком исполнения «сегодня» до $5 млрд.