Путин встретился с инвесторами. Главное

Путин отметил, что Центробанк и правительство обладают достаточными ресурсами, чтобы сохранить устойчивость экономики. «Есть все шансы, чтобы все ключевые отрасли производства вышли из этой ситуации окрепшими», – сказал президент. При этом в приоритете для правительства и ЦБ – не допустить, чтобы граждане почувствовали на себе негативные проявления.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вместе с «Транснефтью» запустит венчурный фонд, заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Инвестиции будут осуществляться как в компании, так и в другие венчурные фонды.

В 2020 г. РФПИ запустит инфраструктурный фонд объемом до 600 млрд руб. Его создание проходит по поручению президента. По словам Дмитриева, инфраструктурный фонд позволит реализовывать низкорентабельные проекты, а также обеспечивая большую прозрачность инвестиций.

Управляющий партнер Almaz Capital Partners Александр Галицкий предложил Путину создать «фонд фондов», который бы инвестировал в высокотехнологичные стартапы. На пути реализации идеи, предложенной Галицким, Путин увидел заметную, хоть и техническую, проблему – будет трудно уговорить крупные госкомпании создать единый фонд. Но, по словам Путина, он идею Галицкого услышал.