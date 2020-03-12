«Ходорковский – жулик»: Путин ответил на вопросы о российском бизнесе
Президент Владимир Путин считает, что при рассмотрении резонансных дел в отношении бизнесменов нужно руководствоваться «приоритетом российского права», а не реакцией зарубежных инвесторов. В интервью ТАСС Путин отметил, что у россиян есть основания воспринимать бизнес как жуликов, так как в 2000-е гг. малый бизнес был преимущественно занят в торговле. Главное из интервью Путина о бизнесе:
Рассмотрение дела Baring Vostok должно вестись «без всякого Запада, без Востока», сказал Путин. Он признал, что после ареста Майкла Калви из страны произошел отток денег, но считает сумму с учетом притока небольшой, а сам процесс – естественным. Дело Калви должно рассматриваться исходя «из нашего внутреннего законодательства»;
На замечание о том, что начало президентства Путина отметилось с «дела ЮКОСа», тот ответил, что «[Михаил] Ходорковский – жулик, и их компания замешана не просто в жульнических операциях, а в убийствах». Личная причастность Ходорковского к убийствам не была доказана, но Путин считает, что сотрудники службы безопасности компании убивали людей не по собственной инициативе: «Думаю, что так не бывает. Но не доказано – значит, не доказано»;
Путин согласился, что большинство россиян считают представителей торгового бизнеса жуликами; «если по-честному сказать, мы все так думаем». Путин считает достижением, что в России стали появляться малые предприятия научного и высокотехнологичного секторов, а малый бизнес начал снабжать крупные компании с госучастием;
Сроки исполнения «регуляторной гильотины» (избыточные акты должны отменяться с 1 января 2021 г.) обоснованы безопасностью – в частности, продуктовой и пожарной. «Взять и рубануть сразу – очень опасно, но оставлять так, как есть, невозможно», – сказал Путин, отметив, что изменение законодательства требует аккуратности.
Серия интервью Владимира Путина с ТАСС выходит с 19 февраля. В предыдущих эпизодах президент затрагивал вопросы внешней политики, об отношениях с США и Украиной, а также об интерпретации истории России.