Россияне потратили на летний отдых за рубежом почти 130 млрд рублей

Несмотря на это, снижения общего турпотока из России пока не произошло, а на последнюю декаду февраля пришелся пик активности практически по всем основным направлениям, сказано в исследовании «Сберданных». Средний ежедневный прирост числа туристов за вторую половину января и февраль составил 8,5% год к году даже на фоне быстрого роста числа заболевших коронавирусом в мире. Это противоречит данным Ассоциации туроператоров (АТОР): спрос по всем зарубежным направлениям упал на 25%, въездной турпоток за 2020 г. может снизиться на 15%, сокращается спрос и на туры по России. По предварительным оценкам АТОР, потери туроператоров от всех запретов и ограничений на продажу туров уже превышают 27 млрд руб. и в дальнейшем могут вырасти еще больше.