Россияне потратили на летний отдых за рубежом почти 130 млрд рублей
Совокупные расходы россиян на зарубежные поездки летом 2019 г. составили 128,7 млрд руб., в новогодний период (с 15 декабря 2019 г. по 15 января 2020 г.) – 30,4 млрд руб., такие данные предоставил проект Сбербанка «Сберданные». Его аналитики исследовали наиболее популярные направления путешествий и расходы туристов в 2019–2020 гг. внутри стран без учета стоимости авиабилетов и проживания в гостинице. В исследовании использовались данные владельцев карт Сбербанка, их число не раскрывается.
Туристическая активность россиян в 2019 г. заметно возросла, сказано в сообщении «Сберданных». Число туристов в летний сезон увеличилось на 6% по сравнению с 2018 г., а на зимних каникулах прирост составил 11,1% год к году. Самым распространенным летним направлением поездок оказалась Турция, на нее пришлось около 15,6% туристического потока из России (+13,4% год к году).
В среднем в течение дня за рубежом россияне тратили 5575 руб. Причем это не всегда траты одного человека, отмечается в сообщении: во время семейных путешествий оплата совершается одной картой и ею оплачиваются товары и услуги для нескольких туристов.
Одним из самых затратных направлений оказалась Италия: там туристы оставляли по 10 200 руб. в день, причем самые большие траты пришлись на одежду и обувь (3400 руб.).
Большие коррективы в развитие турпотока внесла вспышка коронавируса. Она произошла в декабре 2019 г. в Китае, а уже 24 января Ростуризм рекомендовал приостановить продажу туров в Китай. 27 февраля прекращены продажи туров в Италию, Иран и Южную Корею. Срок действия этих рекомендаций не определен. Из-за коронавируса турпоток в Китай упал практически до нуля: снижение началось уже с середины января, а сейчас, по данным аналитиков «Сберданных», россиян в Поднебесной на 93% меньше, чем год назад. В самых последних числах февраля сократилось и число поездок в Германию, Францию и Испанию. Вероятно, негативная динамка будет более выраженной в марте, отмечает проект.
Несмотря на это, снижения общего турпотока из России пока не произошло, а на последнюю декаду февраля пришелся пик активности практически по всем основным направлениям, сказано в исследовании «Сберданных». Средний ежедневный прирост числа туристов за вторую половину января и февраль составил 8,5% год к году даже на фоне быстрого роста числа заболевших коронавирусом в мире. Это противоречит данным Ассоциации туроператоров (АТОР): спрос по всем зарубежным направлениям упал на 25%, въездной турпоток за 2020 г. может снизиться на 15%, сокращается спрос и на туры по России. По предварительным оценкам АТОР, потери туроператоров от всех запретов и ограничений на продажу туров уже превышают 27 млрд руб. и в дальнейшем могут вырасти еще больше.
Туроператоры смотрят в будущее с опасением, на продажи туров сейчас влияет множество факторов: изменение курсов валют, риски военных конфликтов и вирусы, говорит Сергей Толчин, исполнительный директор «Интурист». Продажи, по его словам, замедлились по всем выездным направлениям в ожидании дальнейшего развития ситуации, внутренние направления продаются лучше, но планы строить пока рано.