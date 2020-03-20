Azur Air приостановила отправку туристов за рубеж из-за вируса
Авиакомпания Azur Air c 22 марта по 20 апреля останавливает полеты из России, говорится в сообщении перевозчика. При этом авиакомпания пока продолжает выполнять рейсы для возвращения россиян из-за рубежа.
Azur Air – крупнейшая в России чартерная авиакомпания. По данным «СПАРК-Интерфакса», она принадлежит ООО «Ван2Флай» (55% владеет Анна Фукалова и 45% – Наталья Кочкар). По итогам 2019 г. компания перевезла 5,8 млн пассажиров (+37% год к году), став по этому показателю седьмой крупнейшей авиакомпаний России.
Таким образом, Azur Air поддержала решение стратегического партнера – туроператора Anex Tour – отменить на этот же период все завозные рейсы из России. Решение поможет сохранить здоровье россиян и позволит тысячам туристов избежать самоизоляции после возвращения, уточнили в пресс-службе Azur Air.
В пресс-службе Anex Tour пояснили, что решение перестать отправлять туристов за границу приняли после постановления главного санитарного врача России о дополнительных мерах по снижению рисков распространения коронавируса и рекомендаций Ростуризма от 19 марта.
Аналогичное решение ранее принял туроператор TUI. Компания сообщила о вынужденной аннуляции всех забронированных туров за границу с 20 марта по 30 апреля. Туроператор «Библио глобус» также сообщил об отмене туров: туры на Кипр приостанавливаются до 30 апреля, в Чехию – до 17 апреля, в Италию – до 28 апреля, в Индию – до 15 апреля, в Грецию – до 30 апреля. Помимо этого компания аннулирует туры в ОАЭ, Тунис, Испанию, Черногорию, Турцию, Танзанию, Болгарию. С 20 марта по 25 апреля все полетные программы также отменил туроператор «Интурист». Компания пообещала выполнять рейсы только для возвращения туристов на родину.
Аэропорт «Жуковский» сообщил о сокращении 90% пассажиропотока из-за отмены международных рейсов. Аэропорт законсервировал незадействованные площади, некоторые сотрудники переведены на удаленную работу или режим простоя с сохранением 2/3 оплаты труда. Эти меры позволят сократить расходы на 35–40%, уточнили в пресс-службе. Вариант закрытия аэропорта не рассматривается, уточнили в «Жуковском». Всего в «Жуковский» летают восемь авиакомпаний: «Ираэро», «Уральские авиалинии», Pegas Fly, «Белавиа», Air Manas, Somon Air, Avia Traffic Company и Onur Air.
Ранее руководитель Росавиации Александр Нерадько не исключил банкротств авиакомпаний из-за ситуации с коронавирусом. По его словам, причиной могут стать падающие доходы авиакомпаний из-за закрытия международных направлений одновременно с растущими расходами из-за ослабления рубля. По итогам февраля 2020 г. упущенная маржинальная прибыль перевозчиков, по их собственным оценкам, от закрытия направлений в Китай составила около 1,7 млрд руб., говорил Нерадько. При сохранении ситуации до конца года убытки авиакомпаний могут превысить 100 млрд руб., предупреждал он.