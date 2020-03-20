Azur Air приостановила отправку туристов за рубеж из-за вируса

Аналогичное решение ранее принял туроператор TUI. Компания сообщила о вынужденной аннуляции всех забронированных туров за границу с 20 марта по 30 апреля. Туроператор «Библио глобус» также сообщил об отмене туров: туры на Кипр приостанавливаются до 30 апреля, в Чехию – до 17 апреля, в Италию – до 28 апреля, в Индию – до 15 апреля, в Грецию – до 30 апреля. Помимо этого компания аннулирует туры в ОАЭ, Тунис, Испанию, Черногорию, Турцию, Танзанию, Болгарию. С 20 марта по 25 апреля все полетные программы также отменил туроператор «Интурист». Компания пообещала выполнять рейсы только для возвращения туристов на родину.