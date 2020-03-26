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Россия с 27 марта прекратит все авиасообщение с другими странами

Останутся только рейсы для возвращения россиян
Юрий Литвиненко
С 27 марта в России отменены как регулярные зарубежные авиарейсы, так и чартерные /Максим Стулов / Ведомости

Правительство поручило Росиавиации с 27 марта отменить все регулярное и чартерное сообщение с другими странами, кроме рейсов, выделенных для возвращения россиян. Перечень поручений по итогам заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом опубликован на сайте правительства.

Запрет будет действовать с полуночи. К 27 марта министерство иностранных дел должно будет составить списки россиян, планирующих вернуться в Россию, и передать их «Аэрофлоту», а также в Минздрав, Роспотребнадзор и Минтранс. Возвращение будет проводиться за счет МИД. Правительство поручило вывозить россиян самолетами «Аэрофлота» и cпециального летного отряда «Россия». Поручение допускает, что в плане вывоза могут появиться и другие компании – Минтранс и МВД должны подготовить план к 30 марта.

У всех вернувшихся в Россию будут прямо в аэропорту брать анализ на коронавирус.

Первые ограничения на полеты в другие страны и из них, связанные с коронавирусом, были введены в феврале, тогда ограничения касалось только Китая. С 23 марта сохранялось регулярное сообщение между столицами стран, при этом чартерные рейсы работали только для возвращения россиян и вывоза граждан других стран.

Коронавирусная инфекция в России к 25 марта была отмечена у 658 человек. В мире число заболевших COVID-19 превышает 414 000 человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения, на европейский регион приходится более 220 000 случаев. Всего от коронавируса скончались 18 440 человек.

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