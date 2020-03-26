Россия с 27 марта прекратит все авиасообщение с другими странами

Запрет будет действовать с полуночи. К 27 марта министерство иностранных дел должно будет составить списки россиян, планирующих вернуться в Россию, и передать их «Аэрофлоту», а также в Минздрав, Роспотребнадзор и Минтранс. Возвращение будет проводиться за счет МИД. Правительство поручило вывозить россиян самолетами «Аэрофлота» и cпециального летного отряда «Россия». Поручение допускает, что в плане вывоза могут появиться и другие компании – Минтранс и МВД должны подготовить план к 30 марта.