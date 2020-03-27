Перинатальные центры получили новых клиентов

По словам Яновского, уже за январь – март 2020 г. число заключенных с ЕМС контрактов на роды выросло на 20% год к году. Это связано с эпидемией COVID-19 в мире и введением США запрета на выдачу немиграционных виз, если у посольства есть основания полагать, что «заявитель путешествует с целью родить в Америке ради получения американского гражданства для своего ребенка», считает Яновский.