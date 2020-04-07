Дочь Зюзина снизила свою долю в «Мечеле»

Дочь основателя «Мечела» Игоря Зюзина Ксения снизила свою долю в компании с 7,88 до 2,95%, сообщил «Мечел». Сделка была совершена 6 апреля. Продавцом выступила подконтрольная Зюзиной компания Bonoro Limited. Теперь доля прямого и косвенного владения Зюзина и членов его семьи в компании – 50,2%, указано в материалах. Представитель компании действия акционеров комментировать не стал.