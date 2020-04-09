Аэропорт «Пулково» отказался от круглосуточного режима работы

Аэропорт «Пулково» с 10 апреля переходит на новый режим работы: завтра, 10 апреля, он будет работать до 23.00, а с 11 апреля будет обслуживать рейсы только с 08.00 до 23.00, сообщила пресс-служба «Воздушных ворот Северной столицы» (ВВСС), компании-концессионера «Пулково». Все крупные российские аэропорты ранее работали круглосуточно. Вход в пассажирский терминал «Пулково» будет открываться в 05.30, регистрация на рейсы начинаться в 06.00, а с 23.30 терминал будет закрыт для входа.