Аэропорт «Пулково» отказался от круглосуточного режима работы

Аэропорт «Пулково» отказался от круглосуточного режима работыЭто создает угрозу для безопасности полетов, считает Росавиация
Аэропорт «Пулково» с 10 апреля переходит на новый режим работы: завтра, 10 апреля, он будет работать до 23.00, а с 11 апреля будет обслуживать рейсы только с 08.00 до 23.00, сообщила пресс-служба «Воздушных ворот Северной столицы» (ВВСС), компании-концессионера «Пулково». Все крупные российские аэропорты ранее работали круглосуточно. Вход в пассажирский терминал «Пулково» будет открываться в 05.30, регистрация на рейсы начинаться в 06.00, а с 23.30 терминал будет закрыт для входа.
Такой режим работы продлится до 30 апреля. В условиях пандемии COVID-19 авиаперевозчики массово сокращают количество рейсов в своих маршрутных программах, переход «Пулково» на сокращенный режим работы позволит оптимизировать ресурсы аэропорта, объясняет ВВСС. Согласно данным проекта «Радар надежды» сервиса Tutu.ru, «Пулково» принимает только 28 оборотных (туда-обратно) внутрироссийских рейса в сутки вместо 214, которые выполнялись до распространения коронавируса. Международные рейсы прекращены полностью. Все российские авиакомпании выполняют примерно 320 оборотных рейсы по России в сутки, тогда как до ведения ограничений было 3200.