Фармкомпании просят быстро регистрировать вакцину от коронавируса

Ассоциация международных фармацевтических компаний AIPM (в нее входит более 60 зарубежных и российских биофармацевтических компаний, работающих на глобальном рынке) обратилась к властям с просьбой принять несколько мер, которые обеспечат бесперебойные поставки в Россию лекарств и вакцин против COVID-19, когда будет доказана их эффективность. Письма отправлены на имя премьер-министра Михаила Мишустина, а также в Минздрав, Минпромторг и Росздравнадзор.