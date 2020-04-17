Baring Vostok инвестировал в производителя бытовой химии Synergetic

Baring Vostok инвестировал в производителя бытовой химии SynergeticФонд рассчитывает на рост популярности экологических товаров
Фонд Baring Vostok сообщил, что купил миноритарную долю в российском производителе экологических моющих и косметических средств Synergetic. Информацию подтвердил коммерческий директор Synergetic Алексей Коновалов. Раскрыть детали сделки стороны отказались.
Synergetic выпускает экологически чистые средств для стирки, уборки и мытья посуды в Нижегородской области. ООО «Синергетик» через кипрскую структуру контролируется основателями и менеджментом ‒ это Петр Маневич (45%), Алексей Зюзин (40%), Алексей Шатов (10%), Коновалов (5%), по данным кипрского реестра. За 2019 г. выручка компании составила 2,2 млрд руб. – против 1,1 млрд руб. годом ранее. Михаил Бурмистров, гендиректор «Infoline-аналитики», оценил весь бизнес Synergetic в 1,4 млрд руб.
Зюзин до бытовой химии занимался производством бетона: в 2008 г. выкупил обанкротившийся бетонный завод и за четыре года вывел его в прибыль, писал в 2016 г. РБК. А после того как в семье Зюзина появились дети, предприниматель обнаружил, что на рынке бытовой химии и косметики есть свободная ниша для товаров европейского качества, но более дешевых, чем импортные. В 2012 г. был построен цех, куплено оборудование, производство запустилось в 2013 г., говорил Зюзин The Village в 2018 г.
По данным РБК, первоначальные инвестиции составили 155 млн руб., из них 5 млн – грант от Нижегородского бизнес-инкубатора.
В 2018 г. Зюзин заявлял The Village, что его компания продает больше всех экологически чистых средств в России. Производство на тот момент он оценивал в 1400 т моющих средств в месяц. В 2019 г. , по данным Коновалова, Synergetic выпустил более 25 000 т продукции.
Для сделки с Baring Vostok были выпущены новые акции, никто из существующих акционеров из капитала компании не выходил, рассказал человек, близкий к одной из сторон сделки. В планах Synergetic – нарастить производство, запустить экотовары в смежных категориях, объяснил он: например, уже начат выпуск зубных паст, косметики и др.
У Synergetic есть все шансы существенно нарастить долю рынка и в перспективе стать ведущим игроком сектора по мере роста требований потребителей к экологической чистоте товара, считает Вадим Узберг, партнер Baring Vostok. Цель Synergetic – построить компанию более высокого уровня, с большими оборотами, с правильной культурой и у Baring Vostok есть опыт работы с такими компаниями, добавляет Коновалов.
Спрос на экологическую продукцию со стороны ритейла растет, все больше крупных производителей проходит добровольную сертификацию отдельных линеек по международным стандартам, говорит директор Экологического союза Юлия Грачева. Synergetic – один из лидеров продаж в сегменте эко- и биоразлагаемой бытовой химии, подтверждает гендиректор сети магазинов «Улыбки радуги» Алексей Баулин: покупателям нравится этот бренд, хотя сегодня они выбирают средства с ярко выраженным запахом и антисептическим эффектом.
Сейчас в России нет критериев, по которым продукция относится к экологически чистой, отмечает председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов. Обычно сами компании считают таковой продукцию, в которой вместо синтетических активных веществ используются вещества на растительной основе.
Размер рынка экологической бытовой химии в России в 2019 г., по оценке «Infoline-аналитики», приблизился к 25 млрд руб., рост – более 30% в год. К 2022 г. продажи экологической бытовой химии как минимум удвоятся, прогнозирует Бурмистров.
Именно сейчас это направление неперспективно – рынок полностью зависит от развития событий в связи с пандемией коронавируса, указывает Андрей Трубников, основатель косметических брендов Natura Siberica, Organic Shop и бренда экологической бытовой химии Organic People. «Покупатели обращают больше внимания на средства для дома с антибактериальным эффектом. И им не так важно, экологические они, органические или химические. Я думаю, что рынок экологических средств сможет восстановиться не раньше 2021 г.», – заключает он.