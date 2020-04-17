Baring Vostok инвестировал в производителя бытовой химии Synergetic

Зюзин до бытовой химии занимался производством бетона: в 2008 г. выкупил обанкротившийся бетонный завод и за четыре года вывел его в прибыль, писал в 2016 г. РБК. А после того как в семье Зюзина появились дети, предприниматель обнаружил, что на рынке бытовой химии и косметики есть свободная ниша для товаров европейского качества, но более дешевых, чем импортные. В 2012 г. был построен цех, куплено оборудование, производство запустилось в 2013 г., говорил Зюзин The Village в 2018 г.