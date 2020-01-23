РФПИ и фонд Baring Vostok покупают доли в Carprice
Консорциум инвесторов из Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), фонда Baring Vostok и фондов Европы и Ближнего Востока вложатся сразу в несколько российский интернет-компаний, сообщил РФПИ.
Партнеры инвестируют в онлайн-сервис продаж автомобилей Carprice, сервис доставки продуктовых наборов Elementaree и онлайн-агрегатор туристических путевок Travelata. Суммы инвестиций, схемы сделок и участия инвесторов в онлайн-проектах РФПИ не раскрыл.
Деньги на подержанные авто
Carprice – федеральная сеть по продаже подержанных автомобилей. Основана в 2014 г. Александром Черняком и Артемом Большаковым, Оскаром Хартманном, Александром Даниловым и Олегом Заньковым. В октябре 2014 г. проект привлек $2 млн инвестиций, в июле 2015 г. – еще $40 млн. Всего, по данным Crunchbase, проект получил за время работы $48 млн инвестиций.
Крупнейшие владельцы головной компании Carprice — Vendebita Trading Limited, — фонды Baring Vostok (27,2%), AE37 Holdings Limited (17,1%, бенефициар — Александр Черняк), Оскар Хартманн (11,9%), Almaz Capital Fund II (11,4%), Артем Большаков (7,1%), следует из данных кипрского реестра на середину 2019 г.; более поздних данных пока нет.
Carprice выкупает автомобилей у физических и юридических лиц и продает их на онлайн-аукционах. К платформе CarPrice подключены более 50 000 автодилеров со всей страны, каждый день проводится до 400 аукционов. У компании 130 розничных точек в 37 городах. По собственным данным, с момента основания продано более 120 000 автомобилей. Финансовые показатели не раскрываются.
Гендиректор Carprice Денис Долматов подтвердил информацию о планах инвестиций РФПИ и его партнеров. От других комментариев он отказался.
Деньги на еду
Еще одна инвестиция РФПИ и партнеров — в сервис доставки наборов для приготовления еды Elementaree. Сделку подтвердила основательница и совладелица сервиса Ольга Зиновьева. Человек, близкий к одной из сторон сделки, утверждает, что инвестиции РФПИ составят около $5 млн за миноритарную долю в сервисе.
Сервис основан в 2014 г. По собственным данным, у компании есть одна фабрика-кухня в Москве, она производит до 200 000 рационов в месяц. Ранее Elementaree уже получил $3 млн инвестиций, по данным Crunchbase.
Благодаря инвестициям РФПИ компания сможет расширить производственные площади, оснастив их современным технологическим оборудованием, говорится в сообщении РФПИ. Также выйти на рынки других городов: до 2022 г. планируется начать работать в Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге и Новосибирске.
Деньги на путевку
Travelata — онлайн сервис продажи туров. Он создан в 2011 г. Алексеем Зарецким и Станиславом Сацуком, сказано на ее сайте. Оба ранее работали в московском офисе McKinsey&Company.
На платформе Travelata есть предложения от более 120 туроператоров. Также у Travelata есть офисы в 20 городах России.
Ранее Travelata привлекла инвестиций на $12,5 млн, в том числе от MCI Capital и Европейского банка реконструкции и развития, по данным Crunchbase.
Зарецкий не прокомментировал партнерство с РФПИ.