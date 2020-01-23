РФПИ и фонд Baring Vostok покупают доли в Carprice

Carprice выкупает автомобилей у физических и юридических лиц и продает их на онлайн-аукционах. К платформе CarPrice подключены более 50 000 автодилеров со всей страны, каждый день проводится до 400 аукционов. У компании 130 розничных точек в 37 городах. По собственным данным, с момента основания продано более 120 000 автомобилей. Финансовые показатели не раскрываются.