Как выпускник Тимирязевской академии создал агрегатор фермерской продукции

В студенческие годы Илья Елпанов получил хороший совет – совместить сельское хозяйство с IT Максим Стулов / Ведомости

Студент экономического факультета Тимирязевской сельскохозяйственной академии Илья Елпанов в детстве проводил каникулы в деревне. У его отца была небольшая сельскохозяйственная компания в Тверской области, сын помогал заготавливать сено, управлял трактором и доил коров. В 2013 г. отец Елпанова разорился, но сын решил продолжить дело – придумал проект современного агропоселения в Тверской области с гостиницами, домами ремесел, рабочим пространством в русском стиле и несколькими фермами. Проект требовал вложений в 82 млн руб. Денег не было. Елпанову посоветовали начать с менее капиталоемких проектов и заняться IT. Он решил совместить и то и другое.

Еще студентом он успел поработать в компании по доставке наборов продуктов Elementaree. А в 2015 г. по межвузовскому обмену попал в Словакию, ездил по стране, знакомился с местными фермерами и узнал, что интернет-магазины продают фермерскую продукцию по подписке (клиент оставляет заказ на сайте и получает стандартную корзину продуктов). Елпанов увлек идеей друга Дмитрия Завьялова, который трудился в IT-службе нефтяной компании, и решил попробовать эту модель в России. Первыми клиентами стали друзья и преподаватели Тимирязевской академии, в том числе научный руководитель Елпанова. Корзины для клиентов Елпанов с Завьяловым собирали дома на кухне. Елпанов покупал продукты у фермеров в кредит на 20 000 руб., затем продавал стандартные наборы из 10 видов продуктов клиентам, оставившим заказ на сайте, по цене 3000 руб. за каждый набор, затем расплачивался с фермерами. К концу 2015 г. выручка составляла уже 150 000 руб. в месяц. В 2016 г. Елпанов взял академический отпуск, а Завьялов ушел с работы. Оба переехали в Кимры к родителям, чтобы быть ближе к фермерам (70% поставщиков «Ешь деревенское» и сейчас из Тверской области).

Через знакомых по академии друзья нашли инвесторов – бизнес-ангелов Григория Руданова и Владимира Батищева. И в 2016 г. основали ООО «Ешь деревенское» – интернет-агрегатор фермерских продуктов. Руданов и Батищев внесли 1 млн руб. и получили миноритарную долю в компании.

Сейчас поставщиками «Ешь деревенское» являются 80 фермерских хозяйств из Тверской, Московской и Калужской областей. На платформе публикуется список продуктов и фермеров, клиент может позвонить в колл-центр или же прямо на сайте сформировать корзину продуктов и сделать заказ. Средняя стоимость корзины с полным перечнем продуктов (молочные продукты, мясо, рыба, овощи, фрукты, хлеб и бакалея) составляет около 4000 руб. В 2018 г. платформа получила 23 026 заказов от клиентов, оборот «Ешь деревенское» составил 102,7 млн руб. Около 65% полученных денег уходит на закупки продуктов у фермеров. Операционная прибыль – 12%.