В России разрешат делать антисептики из конфискованного спирта

Правительство предлагает изменить порядок оборота конфискованного спирта – инициатива содержится в законопроекте о мерах для устойчивости развития экономики и предотвращения распространения коронавируса. Правительство внесло законопроект вечером 7 мая, следует из базы законопроектов на сайте Госдумы. 6 мая зампредседателя Госдумы Александр Жуков сообщал, что проект уже одобрила комиссия правительства по законопроектной деятельности.