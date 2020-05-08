В России разрешат делать антисептики из конфискованного спирта

В России разрешат делать антисептики из конфискованного спиртаСейчас его уничтожают по решению суда
Правительство предлагает изменить порядок оборота конфискованного спирта – инициатива содержится в законопроекте о мерах для устойчивости развития экономики и предотвращения распространения коронавируса. Правительство внесло законопроект вечером 7 мая, следует из базы законопроектов на сайте Госдумы. 6 мая зампредседателя Госдумы Александр Жуков сообщал, что проект уже одобрила комиссия правительства по законопроектной деятельности.
«Ведомости» ознакомились с текстом законопроекта. Пресс-служба правительства на запрос «Ведомостей» не ответила.
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