Мэрия Москвы разделит с бизнесом расходы на тестирование сотрудников на COVID-19

Из документа мэрии следует, что обычные тесты на наличие вируса работодатель оплачивает сам. А тесты на антитела, по словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, будут проводиться в «формате государственно-частного партнерства». Это означает, что организовать и оплатить взятие крови у сотрудника должен работодатель, а последующие тестирования будут проводиться за счёт средств города — в городских лабораториях. Для этого будет применяться новый метод, который называется иммуноферментный анализ, предполагающий исследование на основании венозной крови, сообщила Ракова в эфире телеканала «Россия 1». Он не только позволяет выявить тех, кто находится в острой стадии заболевания, но и тех, кто уже переболел. «Человек может не знать, что у него есть иммунитет, но это очень важно для него самого, для работодателя, и для всего города — иметь реестр людей, которые уже обладают иммунитетом», — объяснила она.