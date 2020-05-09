Мэрия Москвы разделит с бизнесом расходы на тестирование сотрудников на COVID-19

Мэрия Москвы разделит с бизнесом расходы на тестирование сотрудников на COVID-19Обычные тесты будут проводиться за счет работодателя, а тесты на антитела оплатит город
Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, с 12 мая работодатели, в том числе и индивидуальные предприниматели, должны обеспечить регулярное выборочное тестирование не менее 10% сотрудников на коронавирус. С 1 июня 2020 г. такие тесты должны делаться в течение каждых 15 календарных дней. Кроме того, власти обязывают работодателей обеспечить забор крови у работников для выявления иммунитета к COVID-19. Это касается предприятий, которые продолжают работать.
Из документа мэрии следует, что обычные тесты на наличие вируса работодатель оплачивает сам. А тесты на антитела, по словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, будут проводиться в «формате государственно-частного партнерства». Это означает, что организовать и оплатить взятие крови у сотрудника должен работодатель, а последующие тестирования будут проводиться за счёт средств города — в городских лабораториях. Для этого будет применяться новый метод, который называется иммуноферментный анализ, предполагающий исследование на основании венозной крови, сообщила Ракова в эфире телеканала «Россия 1». Он не только позволяет выявить тех, кто находится в острой стадии заболевания, но и тех, кто уже переболел. «Человек может не знать, что у него есть иммунитет, но это очень важно для него самого, для работодателя, и для всего города — иметь реестр людей, которые уже обладают иммунитетом», — объяснила она.
По ее словам, новая тест-система для проведения иммуноферментного анализа (ИФА) прошла регистрацию в Росздравнадзоре.
В общей сложности в России проведено 4,46 млн тестов на заражение коронавирусом, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Из них более 1 млн сделано в Москве, сообщал столичный штаб по борьбе с коронавирусом.
Сотрудники двух клиник рассказали «Ведомостям», что в среднем тест на 1 человека для корпоративных клиентов стоит около 1400 руб. «Мы уже проводим выборочное тестирование, на объектах развернули медицинские пункты и необходимое оборудование для возобновления строительных работ», — рассказал «Ведомостям» первый заместитель генерального директора ГК «Самолет» Виталий Руденко. Расходы компании на соблюдение нового регламента он оценивает в 3,8 млн руб. в месяц.
Ежедневно на площадке находятся порядка тысячи работников, комментирует представитель строительной компании ФСК. «При установленном минимуме тестирования мы оцениваем затраты на обеспечение всех санитарных норм не менее чем в 10 млн руб. в месяц при комплексной застройке», — говорит он.
Представитель «Азбуки вкуса» оценил будущие затраты компании в 1,15 млн руб., а с июня эта цифра увеличится вдвое: «в Москве у нас работает 8 773 человек, 10% — это 887 сотрудников».
Что касается тестов на антитела, пока подобное тестирование в России массово проводилось только для медиков с помощью тест-системы новосибирского «Вектора». Коммерческими исследованиями в небольших масштабах занимается израильская «Хадасса медикал» в «Сколкове» в Международном медицинском кластере. Она использует тест-системы китайской Genrui Biotech Inc. Цена такого исследования – 4300 руб. На конец апреля пять крупных сетей медицинских лабораторий заявили о начале массового тестирования россиян на антитела к коронавирусу: «Хеликс», «Инвитро», «Гемотест», KDL и LabQuest.