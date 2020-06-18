«ВСМПО-Ависма» может остановить производство на своем крупнейшем заводе

«ВСМПО-Ависма» может остановить производство на своем крупнейшем заводеКомпания рискует остаться почти без заказов на титан из-за коронавируса
Крупнейший в мире производитель титана – корпорация «ВСМПО-Ависма» – предупредил о возможной остановке в сентябре завода в Верхней Салде. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на выступление гендиректора компании Максима Кузюка перед трудовым коллективом.
Завод в Верхей Салде (Свердловская область) – основной актив «ВСМПО-Ависмы». На предприятии производятся титановые слитки и полуфабрикаты из этого металла. Так же в Верхней Салде находится алюминиевый дивизион «ВСМПО-Ависма». Так же в состав корпорации входит химико-металлургическое предприятие в Березниках (Пермский край). Там производится губчатый титан и магний.
Решение будет приниматься в зависимости от количества заказов. «Работать на маленькой загрузке хуже, чем полная остановка», – цитирует Кузюка «Интерфакс». Предприятие будет остановлено только в крайнем случае, подчеркнул Кузюк, компания занимается поиском новых сегментов рынка – судостроение, энергетика.
Из отчета «ВСМПО-Ависма» за 2018 г. (за 2019 г. пока не опубликован) следует, что 68% продукции компания экспортировала, преимущественно в США и страны Европы. При этом 62% экспорта пришлось именно на авиакосмическую отрасль. Также титан и продукция из него применяются в медицине и двигателестроении.
Всего в компании работает 20 000 человек, сколько из них на заводе в Верхней Салде, не уточняется. Еще в апреле компания объявила о необходимости «привести фонд оплаты труда в соответствие с актуальной производственной программой, чтобы сохранить коллектив заводов». «Ведомости» направили запрос представителю «ВСМПО-Ависма».
Ранее компания также объявила о сокращении производства на треть и сокращении инвестпрограммы. Производственный план на 2020 г. был сокращен на треть – с 39 000 до 26 500 т товарной титановой продукции. Компания объясняла, что из-за пандемии коронавируса авиаперевозки рухнули в 10 раз. Вслед за ними упала и потребность в новых самолетах и в ремонте существующих. Часть производственных участков будет временно закрыта, а оборудование законсервировано.
«ВСМПО-Ависма» занимает 25% мирового рынка титана. Бенефициаром «ВСМПО-Ависма» является Михаил Воеводин. Он вместе с другими менеджерами компании контролирует 65% ее акций. До недавних пор Воеводин был гендиректором компании. Но в мае на этой должности его сменил Кузюк.
Блокирующий пакет «ВСМПО-Ависма» принадлежит структуре «Ростеха». Выручка компании по МСФО в 2019 г. выросла на 4% до 105,4 млрд руб., чистая прибыль – на 36% до 20,8 млрд руб.
По оценке БКС, 90% глобального потребления титана приходится на авиационную и космическую промышленность. «ВСМПО-Ависма» является основным поставщиком всех крупнейших производителей этой техники. По данным компании, она обеспечивает до 35% всех потребностей в титане Boeing, 65% – европейского концерна Airbus Group и 100% – Embraer.
Ситуация со спросом на титан тяжелая, так как производство самолетов существенно сократится в 2020 г., констатирует старший директор АКРА Максим Худалов. В такой ситуации решением может стать работа на склад, уверен он, и закупка титана в Гохран. Перспективы же выхода компании на новые рынки не слишком оптимистичные. Потребности российской авиастроительной отрасли очень малы, а переориентация на китайский рынок быстро не произойдет. Что касается других сегментов экономики, то такое количество титана ни одной отрасли, кроме авиации, не нужно, заключает эксперт. «Тем более что основная компетенция «ВСМПО-Ависма» – титановые поковки, которые трудны в изготовлении. А рынок рядовой титановой продукции – слишком конкурентный», – заключает Худалов.
По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), с января по июль 2020 г. в мире было отменено 7,5 млн рейсов, а совокупные потери отрасли составили $419 млрд. Из-за рисков второй волны коронавируса авиакомпании не могут уверенно планировать полеты даже на предстоящий зимний сезон. Даже в следующем году спрос на авиаперевозки не восстановится до докризисного уровня, прогнозирует IATA.