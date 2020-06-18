«ВСМПО-Ависма» может остановить производство на своем крупнейшем заводе

Ситуация со спросом на титан тяжелая, так как производство самолетов существенно сократится в 2020 г., констатирует старший директор АКРА Максим Худалов. В такой ситуации решением может стать работа на склад, уверен он, и закупка титана в Гохран. Перспективы же выхода компании на новые рынки не слишком оптимистичные. Потребности российской авиастроительной отрасли очень малы, а переориентация на китайский рынок быстро не произойдет. Что касается других сегментов экономики, то такое количество титана ни одной отрасли, кроме авиации, не нужно, заключает эксперт. «Тем более что основная компетенция «ВСМПО-Ависма» – титановые поковки, которые трудны в изготовлении. А рынок рядовой титановой продукции – слишком конкурентный», – заключает Худалов.