Московские рестораторы полностью возобновляют работу

Московские рестораторы полностью возобновляют работуНо пандемия существенно сократила их выручку
Наладить полноценную работу ресторана после почти трех месяцев простоя непросто, говорит сооснователь ресторанного холдинга Restart Vasilchuk Brothers Алексей Васильчук: выручка по холдингу в среднем – 50% от показателей «мирного времени». У группы компаний «Шоколадница» сейчас выручка – 25% от докризисной, рассказал гендиректор сети Олег Подгорный, но во время пандемии была 8–10%.
Первые данные по выручке – 25% год к году, сообщает Михаил Гончаров, основатель компании «Теремок». За первые дни работы выручка не превышает 50% прошлогодней, говорит основательница сети семейных кафе-кондитерских «Андерсон» Анастасия Татулова. В ресторанах «Росинтер ресторантс» показатель выручки от летних веранд на прошлой неделе снизился на 30–40% по сравнению с выручкой от летних веранд аналогичного периода 2019 г. Это объясняется сокращением посадочных мест в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, между ними должна быть дистанция 1,5 м, поясняет президент этого ресторанного холдинга Маргарита Костеева: спрос был высоким, всех желающих разместить не удалось.