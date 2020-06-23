Московские рестораторы полностью возобновляют работу

Первые данные по выручке – 25% год к году, сообщает Михаил Гончаров, основатель компании «Теремок». За первые дни работы выручка не превышает 50% прошлогодней, говорит основательница сети семейных кафе-кондитерских «Андерсон» Анастасия Татулова. В ресторанах «Росинтер ресторантс» показатель выручки от летних веранд на прошлой неделе снизился на 30–40% по сравнению с выручкой от летних веранд аналогичного периода 2019 г. Это объясняется сокращением посадочных мест в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, между ними должна быть дистанция 1,5 м, поясняет президент этого ресторанного холдинга Маргарита Костеева: спрос был высоким, всех желающих разместить не удалось.