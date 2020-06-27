В Москве нашли мертвым совладельца застройщика «Пионер» Андрея Грудина

В Москве нашли мертвым совладельца застройщика «Пионер» Андрея ГрудинаПо данным СМИ, он покончил с собой
В Москве нашли мертвым генерального директора группы компаний «Пионер» Андрея Грудина, сообщают со ссылкой на источники РБК, РЕН ТВ и «Интерфакса". Источник «Ведомостей» в группе «Пионер» эту информацию подтвердил. По словам собеседника РБК, Грудина нашли мертвым в офисе на Малой Пироговской улице. По предварительным данным, это самоубийство. «Ведомости» ожидают ответа от представителя «Пионера».
О возможном самоубийстве также рассказал источник «Интерфакса». По данным агенства, на месте обнаружена предсмертная записка, в ней говорится о высокой долговой нагрузке.
По словам источника «Ведомостей» в правоохранительных органах, Грудина нашли в своем кабинете со смертельным огнестрельным ранением. Главное следственное управление (ГСУ) СК по Москве проводит доследственную проверку, представительница ГСУ от комментариев воздержалась.
Группа «Пионер» специализируется на строительстве жилья и коммерческой недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге. Ее портфель – около 3 млн кв.м, сказано на сайте компании. По данным единого ресурса застройщиков на 1 июня 2020 г., группа вела строительство 358 687 кв.м жилья.
Среди ее проектов – жилые кварталы «Life – Ботанический сад» в структуре одноименного транспортно-пересадочного узла, «Life – Варшавская» у ст. м. «Варшавская», апарт-отели Yes в Митине и рядом со ст. м. «Технопарк». Кроме Грудина акционером группы является бизнесмен Леонид Максимов. Грудин также занимал должность председателя клуба инвесторов Москвы.
Грудин родился в 1969 г. Со дня создания возглавлял группу «Пионер», которую основал совместно со своими партнёрами в 2001 г. Указом мэра Москвы в августе 2012 г. был удостоен звания «Почётный строитель города Москвы».