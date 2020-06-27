В Москве нашли мертвым совладельца застройщика «Пионер» Андрея Грудина

В Москве нашли мертвым генерального директора группы компаний «Пионер» Андрея Грудина, сообщают со ссылкой на источники РБК, РЕН ТВ и «Интерфакса". Источник «Ведомостей» в группе «Пионер» эту информацию подтвердил. По словам собеседника РБК, Грудина нашли мертвым в офисе на Малой Пироговской улице. По предварительным данным, это самоубийство. «Ведомости» ожидают ответа от представителя «Пионера».