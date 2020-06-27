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В Москве нашли мертвым совладельца застройщика «Пионер» Андрея Грудина

По данным СМИ, он покончил с собой
Артем Гирш Антон Филатов
Андрей Никеричев / АГН «Москва

В Москве нашли мертвым генерального директора группы компаний «Пионер» Андрея Грудина, сообщают со ссылкой на источники РБК, РЕН ТВ и «Интерфакса". Источник «Ведомостей» в группе «Пионер» эту информацию подтвердил. По словам собеседника РБК, Грудина нашли мертвым в офисе на Малой Пироговской улице. По предварительным данным, это самоубийство. «Ведомости» ожидают ответа от представителя «Пионера».

О возможном самоубийстве также рассказал источник «Интерфакса». По данным агенства, на месте обнаружена предсмертная записка, в ней говорится о высокой долговой нагрузке.

По словам источника «Ведомостей» в правоохранительных органах, Грудина нашли в своем кабинете со смертельным огнестрельным ранением. Главное следственное управление (ГСУ) СК по Москве проводит доследственную проверку, представительница ГСУ от комментариев воздержалась.

Группа «Пионер» специализируется на строительстве жилья и коммерческой недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге. Ее портфель – около 3 млн кв.м, сказано на сайте компании. По данным единого ресурса застройщиков на 1 июня 2020 г., группа вела строительство 358 687 кв.м жилья.

Среди ее проектов – жилые кварталы «Life – Ботанический сад» в структуре одноименного транспортно-пересадочного узла, «Life – Варшавская» у ст. м. «Варшавская», апарт-отели Yes в Митине и рядом со ст. м. «Технопарк». Кроме Грудина акционером группы является бизнесмен Леонид Максимов. Грудин также занимал должность председателя клуба инвесторов Москвы.

Грудин родился в 1969 г. Со дня создания возглавлял группу «Пионер», которую основал совместно со своими партнёрами в 2001 г. Указом мэра Москвы в августе 2012 г. был удостоен звания «Почётный строитель города Москвы».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных