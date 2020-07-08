Ростуризм в TikTok будет продвигать туризм в России

Постепенная отмена ограничительных мер и выход из режима самоизоляции в связи с эпидемией коронавируса в России начались с 12 мая. Туристический сезон более чем в 70 субъектах стартовал 1 июля. Когда откроются зарубежные направления для туристов, пока не ясно. Европа пока оставила границы для россиян закрытыми, сообщает отраслевой портал «Вестник АТОР»: сроки открытия российских границ неясны, а количество новых случаев коронавируса в России по-прежнему велико.