Ростуризм в TikTok будет продвигать туризм в России

Ростуризм в TikTok будет продвигать туризм в РоссииАгентство и приложение запустили совместную кампанию
Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) договорилось о сотрудничестве с мобильным приложением TikTok, рассказал представитель Ростуризма и подтвердил представитель TikTok.
Стороны запустили рекламную кампанию с хэштегом #RussiaTravel, цель – поддержать внутренний туризм и рассказать пользователям TikTok о путешествиях по России этим летом, продолжает представитель Ростуризма. Это первое сотрудничество Ростуризма с соцсетями, ранее агентство поддерживало отдельных блогеров, публикующих отчеты о путешествиях.
Ежемесячная аудитория TikTok среди россиян старше 12 лет на десктопной и мобильной версиях, по данным исследовательской компании Mediascope, в апреле составила 20,1 млн человек
Кампания Ростуризма и TikTok продлится весь июль. На официальных аккаунтах агентств по туризму сорока российских регионов появятся короткие ролики отелей, курортов и гидов. Они поделятся информацией о регионе, достопримечательностях и интересных местах. В кампании участвуют Краснодарский край, Камчатка, Алтайский край и Бурятия, а также Кольский полуостров и др.
Пользователи TikTok снимут и опубликуют короткие видеоролики о своих путешествиях с одним из хэштегов: #russiatravel, #отдыхуводы, #загородом и #экотуризм. Авторов самых удачных роликов наградит TikTok.
Алгоритмы TikTok позволяют набрать много просмотров любому пользователю, который снимет качественный ролик и поставит хэштег в рамках соревнования, поясняет представитель Ростуризма: пользователи покажут красоты России и будут снимать качественный контент, за счет этого повысится узнаваемость достопримечательностей страны.
В конце марта Россия на фоне распространения коронавируса закрыла границы, за исключением вывозных, грузовых и почтовых рейсов. Продажи в сфере туризма в России из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 упали почти до нуля, уже к концу первого полугодия совокупный объем недополученных российским турбизнесом доходов составил около 1,5 трлн руб., подсчитывал Ростуризм.
Постепенная отмена ограничительных мер и выход из режима самоизоляции в связи с эпидемией коронавируса в России начались с 12 мая. Туристический сезон более чем в 70 субъектах стартовал 1 июля. Когда откроются зарубежные направления для туристов, пока не ясно. Европа пока оставила границы для россиян закрытыми, сообщает отраслевой портал «Вестник АТОР»: сроки открытия российских границ неясны, а количество новых случаев коронавируса в России по-прежнему велико.
Из-за недоступности зарубежных курортов крупнейшие российские туроператоры переориентируют россиян на путешествия внутри страны. ANEX Tour продает туры с чартерной перевозкой в Хакасию, «Пегас туристик» предлагает пакетные туры на Алтай, TUI – в республику Бурятия, «Библиоглобус» впервые запускает чартеры в Калининградскую область. Ростуризм вместе с Минтрансом, регионами и туроператорами работает над новыми программами и на протяжении лета и осени будет расширять варианты для путешествий, говорила ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова.