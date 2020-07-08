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Ростуризм в TikTok будет продвигать туризм в России

Агентство и приложение запустили совместную кампанию
Татьяна Романова
ZUMA / TASS

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) договорилось о сотрудничестве с мобильным приложением TikTok, рассказал представитель Ростуризма и подтвердил представитель TikTok.

Стороны запустили рекламную кампанию с хэштегом #RussiaTravel, цель – поддержать внутренний туризм и рассказать пользователям TikTok о путешествиях по России этим летом, продолжает представитель Ростуризма. Это первое сотрудничество Ростуризма с соцсетями, ранее агентство поддерживало отдельных блогеров, публикующих отчеты о путешествиях.

Ежемесячная аудитория TikTok среди россиян старше 12 лет на десктопной и мобильной версиях, по данным исследовательской компании Mediascope, в апреле составила 20,1 млн человек

Кампания Ростуризма и TikTok продлится весь июль. На официальных аккаунтах агентств по туризму сорока российских регионов появятся короткие ролики отелей, курортов и гидов. Они поделятся информацией о регионе, достопримечательностях и интересных местах. В кампании участвуют Краснодарский край, Камчатка, Алтайский край и Бурятия, а также Кольский полуостров и др.

Туроператоры и отельеры не ждут роста цен на российских курортах

В начале сезона возможно даже падение цен на путевки

Пользователи TikTok снимут и опубликуют короткие видеоролики о своих путешествиях с одним из хэштегов: #russiatravel, #отдыхуводы, #загородом и #экотуризм. Авторов самых удачных роликов наградит TikTok.

Алгоритмы TikTok позволяют набрать много просмотров любому пользователю, который снимет качественный ролик и поставит хэштег в рамках соревнования, поясняет представитель Ростуризма: пользователи покажут красоты России и будут снимать качественный контент, за счет этого повысится узнаваемость достопримечательностей страны.

В конце марта Россия на фоне распространения коронавируса закрыла границы, за исключением вывозных, грузовых и почтовых рейсов. Продажи в сфере туризма в России из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 упали почти до нуля, уже к концу первого полугодия совокупный объем недополученных российским турбизнесом доходов составил около 1,5 трлн руб., подсчитывал Ростуризм.

Постепенная отмена ограничительных мер и выход из режима самоизоляции в связи с эпидемией коронавируса в России начались с 12 мая. Туристический сезон более чем в 70 субъектах стартовал 1 июля. Когда откроются зарубежные направления для туристов, пока не ясно. Европа пока оставила границы для россиян закрытыми, сообщает отраслевой портал «Вестник АТОР»: сроки открытия российских границ неясны, а количество новых случаев коронавируса в России по-прежнему велико.

Из-за недоступности зарубежных курортов крупнейшие российские туроператоры переориентируют россиян на путешествия внутри страны. ANEX Tour продает туры с чартерной перевозкой в Хакасию, «Пегас туристик» предлагает пакетные туры на Алтай, TUI – в республику Бурятия, «Библиоглобус» впервые запускает чартеры в Калининградскую область. Ростуризм вместе с Минтрансом, регионами и туроператорами работает над новыми программами и на протяжении лета и осени будет расширять варианты для путешествий, говорила ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Ранее по теме: Планы на отпуск срываются у половины россиян из-за коронавируса
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных