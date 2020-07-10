Импортеры кормовых добавок привлекли Мишустина к спору о доначислении НДС

Национальный кормовой союз (НКС) обратился к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой помочь в урегулировании спора с Минфином и Федеральной таможенной службой (ФТС) по поводу ретроспективного начисления НДС для импортеров кормовых добавок, говорится в письме союза, с копией которого ознакомились «Ведомости». Исполнительный директор союза Сергей Михнюк подлинность копии подтвердил, а сотрудник правительства подтвердил получение письма. Такое письмо поступило и в Минсельхоз, сказал его представитель.