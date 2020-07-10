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Импортеры кормовых добавок привлекли Мишустина к спору о доначислении НДС

Претензии таможни они оценили в 6 млрд рублей
Екатерина Бурлакова
РИа Новости

Национальный кормовой союз (НКС) обратился к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой помочь в урегулировании спора с Минфином и Федеральной таможенной службой (ФТС) по поводу ретроспективного начисления НДС для импортеров кормовых добавок, говорится в письме союза, с копией которого ознакомились «Ведомости». Исполнительный директор союза Сергей Михнюк подлинность копии подтвердил, а сотрудник правительства подтвердил получение письма. Такое письмо поступило и в Минсельхоз, сказал его представитель.

В НКС входят крупнейшие импортеры кормовых добавок, т. е. компонентов, используемых для повышения ценности кормов для сельскохозяйственных животных. Россия импортирует до 85–90% всех добавок. Их продажи в России Михнюк оценивает в 60 млрд руб. в год.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных