Импортеры кормовых добавок привлекли Мишустина к спору о доначислении НДС

Импортеры кормовых добавок привлекли Мишустина к спору о доначислении НДСПретензии таможни они оценили в 6 млрд рублей
Национальный кормовой союз (НКС) обратился к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой помочь в урегулировании спора с Минфином и Федеральной таможенной службой (ФТС) по поводу ретроспективного начисления НДС для импортеров кормовых добавок, говорится в письме союза, с копией которого ознакомились «Ведомости». Исполнительный директор союза Сергей Михнюк подлинность копии подтвердил, а сотрудник правительства подтвердил получение письма. Такое письмо поступило и в Минсельхоз, сказал его представитель.
В НКС входят крупнейшие импортеры кормовых добавок, т. е. компонентов, используемых для повышения ценности кормов для сельскохозяйственных животных. Россия импортирует до 85–90% всех добавок. Их продажи в России Михнюк оценивает в 60 млрд руб. в год.