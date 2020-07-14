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Россия рассмотрит отмену квот на импорт турецких помидоров

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Екатерина Бурлакова
Максим Стулов / Ведомости

Минэкономразвития попросило Минсельхоз рассмотреть вопрос отмены квоты на импорт томатов из Турции с учетом баланса рынка, а также оценить возможные последствия этой меры для российских производителей. Об этом говорится в протоколе заседания рабочей группы по защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, которое прошло 23 июня. «Ведомости» ознакомились с копией документа. Его cодержание подтвердил федеральный чиновник, а представитель Минсельхоза подтвердил его получение.

Ограничения на импорт томатов вводились с 1 января 2016 г. после того, как турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик на сирийско-турецкой границе. Россия сначала полностью запретила импорт некоторых продуктов, включая фрукты и овощи. С осени 2016 г. ограничения последовательно снимались, но запрет на поставки томатов, одного из самых важных для Турции экспортных продуктов, сохранялся до ноября 2017 г. С 1 ноября 2017 г. Россия разрешила поставки не более 50 000 т. Позже квота на поставку несколько раз увеличивалась, в последний раз – в феврале 2020 г.: со 150 000 до 200 000 т.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных