Россия рассмотрит отмену квот на импорт турецких помидоров

Ограничения на импорт томатов вводились с 1 января 2016 г. после того, как турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик на сирийско-турецкой границе. Россия сначала полностью запретила импорт некоторых продуктов, включая фрукты и овощи. С осени 2016 г. ограничения последовательно снимались, но запрет на поставки томатов, одного из самых важных для Турции экспортных продуктов, сохранялся до ноября 2017 г. С 1 ноября 2017 г. Россия разрешила поставки не более 50 000 т. Позже квота на поставку несколько раз увеличивалась, в последний раз – в феврале 2020 г.: со 150 000 до 200 000 т.