Россия рассмотрит отмену квот на импорт турецких помидоров

Россия рассмотрит отмену квот на импорт турецких помидоровОтечественные аграрии опасаются, что это ударит по их бизнесу
Минэкономразвития попросило Минсельхоз рассмотреть вопрос отмены квоты на импорт томатов из Турции с учетом баланса рынка, а также оценить возможные последствия этой меры для российских производителей. Об этом говорится в протоколе заседания рабочей группы по защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, которое прошло 23 июня. «Ведомости» ознакомились с копией документа. Его cодержание подтвердил федеральный чиновник, а представитель Минсельхоза подтвердил его получение.
Ограничения на импорт томатов вводились с 1 января 2016 г. после того, как турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик на сирийско-турецкой границе. Россия сначала полностью запретила импорт некоторых продуктов, включая фрукты и овощи. С осени 2016 г. ограничения последовательно снимались, но запрет на поставки томатов, одного из самых важных для Турции экспортных продуктов, сохранялся до ноября 2017 г. С 1 ноября 2017 г. Россия разрешила поставки не более 50 000 т. Позже квота на поставку несколько раз увеличивалась, в последний раз – в феврале 2020 г.: со 150 000 до 200 000 т.