«Аэрофлот» отдаст «Победе» 50 собственных среднемагистральных лайнеров

«Аэрофлот» отдаст «Победе» 50 собственных среднемагистральных лайнеровЛоукостеру больше негде взять необходимые для быстрого роста самолеты
Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев представил премьер-министру Михаилу Мишустину новую стратегию компании: в 2028 г. «Аэрофлот» с «дочками» выйдет на пассажиропоток 130 млн человек, в том числе 55–65 млн из них будет перевозить его лоукостер «Победа». Предыдущая стратегия ограничивалась 2023 г., в котором группа должна была перевезти 100 млн пассажиров, в том числе «Победа» – 25–30 млн.
Самолеты от «мамы»
В 2019 г. «Победа» перевезла 10,3 млн человек, в ее парке 30 среднемагистральных самолетов Boeing 737-800. По новой стратегии флот лоукостера к 2028 г. вырастет до 170 судов, рассказал Савельев премьеру.
Основным источником лайнеров для «Победы» в ближайшие годы будет сам «Аэрофлот»: он отдаст «дочке» все 50 собственных самолетов Boeing 737-800, рассказали «Ведомостям» два сотрудника «Аэрофлота».
Самолеты Boeing 737-800 с прошлого года больше не производятся, а полеты новейших Boeing 737 Max запрещены по всему миру с марта 2019 г. из-за двух подряд катастроф, в которых погибло 346 человек. До пандемии китайского коронавируса на мировом рынке образовался острый дефицит среднемагистральных судов, ставки лизинга на Boeing 737-800 сильно выросли – взять самолеты «Победе» для дальнейшего роста стало негде. Поэтому идея взять самолеты у самого «Аэрофлота» обсуждалась еще до эпидемии, говорят собеседники «Ведомостей». Альтернативой было наращивать флот лоукостера за счет конкурирующей модели – Airbus 320 neo. Но поставки крупной партии новых А320 neo пришлось бы ждать несколько лет плюс для бизнес-модели лоукостера важен монопарк – не надо тратиться на техническую службу для второй модели, все экипажи взаимозаменяемы, объясняет один из собеседников.
Теперь принципиальное решение принято, нужно еще корпоративное одобрение совета директоров «Аэрофлота». Передача всех 50 лайнеров лоукостеру займет примерно два года, так как вводить дополнительные суда в расписание надо постепенно, говорят источники «Ведомостей». Начнется передача скорее всего только в следующем году, ведь сначала надо переоборудовать салоны. «Победа» эксплуатирует Boeing 737-800 в максимальной компоновке – 189 кресел эконом-класса. У «Аэрофлота» они вмещают по 158 человек (138 в эконом- и 20 в бизнес-классе). Для «Победы» надо убрать бизнес-класс, уменьшить расстояния между рядами кресел во всем салоне, сами кресла должны быть проще и тоньше, спинки практически не будут откидываться, говорят собеседники «Ведомостей». Также с лайнеров «Аэрофлота» необходимо демонтировать кухни – лоукостер в полете не кормит.
Для группы «Аэрофлот» это серьезный инвестпроект, говорят источники «Ведомостей». Переоборудование одного салона стоит около $800 000, хотя на такую огромную партию будет большая скидка. Свободных средств у группы пока нет, ведь все авиакомпании мира пострадали из-за ограничений на перелеты.
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