«Аэрофлот» отдаст «Победе» 50 собственных среднемагистральных лайнеров

Теперь принципиальное решение принято, нужно еще корпоративное одобрение совета директоров «Аэрофлота». Передача всех 50 лайнеров лоукостеру займет примерно два года, так как вводить дополнительные суда в расписание надо постепенно, говорят источники «Ведомостей». Начнется передача скорее всего только в следующем году, ведь сначала надо переоборудовать салоны. «Победа» эксплуатирует Boeing 737-800 в максимальной компоновке – 189 кресел эконом-класса. У «Аэрофлота» они вмещают по 158 человек (138 в эконом- и 20 в бизнес-классе). Для «Победы» надо убрать бизнес-класс, уменьшить расстояния между рядами кресел во всем салоне, сами кресла должны быть проще и тоньше, спинки практически не будут откидываться, говорят собеседники «Ведомостей». Также с лайнеров «Аэрофлота» необходимо демонтировать кухни – лоукостер в полете не кормит.