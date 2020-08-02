«М.видео» будет торговать техникой под собственным брендом Novex

«М.видео» будет торговать техникой под собственным брендом NovexПервыми в продаже появятся смарт-ТВ
«М.видео» возрождает собственный бренд Novex для бытовой техники и электроники, впервые появившийся еще в 2000-х гг. Покупателей может привлечь относительно низкая цена брендированных устройств, считают эксперты
«М.видео» начинает продавать электронику под собственным брендом Novex – об этом сообщила представитель группы «М.видео-Эльдорадо» Валерия Андреева. Первой продуктовой линейкой станут фирменные телевизоры с диагональю экрана 24–65 дюймов, в том числе с функцией Smart и сверхвысокой четкостью, рассказывает она. Впоследствии к ним добавятся товары для кухни и приготовления еды, уборки и проч., перечисляет Андреева.
Свой интерес к смарт-ТВ в «М.видео-Эльдорадо» объясняют ростом спроса на эту категорию электроники. По данным объединенного ритейлера, в первом полугодии 2020 г. российский рынок телевизоров увеличился на 16% в штуках и на 7,5% в деньгах (было продано около 3,4 млн устройств, выручка от их продаж составила 72 млрд руб.). Доля умных телевизоров в этих продажах в натуральном выражении превысила 55%, а в денежном достигла 80%.
По сути, «М.видео-Эльдорадо» выводит на рынок Novex второй раз. Впервые телевизоры, аудио- и видеотехника, СВЧ-печи, пылесосы, фены и другая бытовая техника этого бренда появились в «М.видео» в 2006 г. Но спустя два года исчезли – бренд не занял заметной доли в продажах ритейлера, объяснял ранее его представитель.
Технологии, как и бренды, эволюционируют, то, что еще 5–7 лет назад было слишком смелым решением, сегодня может иметь широкую аудиторию и быть общедоступным, отмечает Андреева.
Телевизоры Novex будут производить в России, но где и в каком объеме – «М.видео-Эльдорадо» не сообщает. По словам директора по стратегическому развитию коммерции «М.видео-Эльдорадо» Максима Гусева, российская сборка позволит сделать смарт-ТВ дешевле. Эксперты «М.видео-Эльдорадо» знают, какие технические характеристики тех или иных устройств интересны именно российским покупателям, каким функционалом они чаще пользуются, какие решения ищут, – и делают такие решения более доступными, объясняет вывод на рынок фирменного бренда Гусев.
К конкурентным преимуществам телевизоров Novex «М.видео-Эльдорадо» относит низкие по сравнению с продукцией конкурентов цены. Средняя стоимость смарт-ТВ с популярной диагональю экрана 30–44 дюйма на российском рынке составляет около 20 000–22 000 руб., при этом телевизор Novex 43 дюйма стоит 17 990 руб. – на 20% дешевле, следует из материалов «М.видео-Эльдорадо». Еще одним конкурентным преимуществом ритейлер называет наличие в двух моделях телевизоров предустановленной мультимедийной платформы «Яндекса» (позволяет смотреть более 200 телеканалов из «Яндекс.Эфира», фильмы и сериалы на «Кинопоиск HD»).
32 000 руб.
составил средний чек на смарт-телевизоры в России в первом полугодии 2020 г. (данные «М.видео-Эльдорадо»). За год он снизился на 6%
Для российского продуктового и непродуктового ритейла выпуск товаров под собственной торговой маркой (СТМ) – распространенная практика. Гипермаркет «Ашан», продуктовые сети Spar, «Перекресток», «Вкусвилл» и многие другие брендируют продаваемые товары. Опыт продажи смартфонов и планшетов под своими брендами есть и у сотовых операторов. Электронику под собственным брендом DEXP продает ритейлер DNS. В 2018 г. «Эльдорадо» вывело на рынок СТМ Hi. В январе – июне 2020 г. на этот бренд пришлось 10% штучных продаж телевизоров в «Эльдорадо», следует из материалов объединенного ритейлера.
Создание СТМ логично со стороны электронного ритейлера, убежден руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. Торгуя под своим брендом продукцией небольших и мало известных вендоров, ритейлер действительно может предложить более низкую, чем А-бренды, цену и при этом получить большую маржу, говорит он. Это, в частности, объясняется тем, что нет необходимости в огромных маркетинговых бюджетах – таких, какими оперируют крупные международные бренды, объясняет Половников. Кроме того, СТМ – дополнительный рычаг для ритейлера, договаривающегося с крупными производителями о поставках товаров, отмечает Половников.
СТМ по объемам продаж вряд ли сможет сравниться с крупными международными компаниями, но ей вполне по силам занять свою нишу, считает гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко. Особенно если под собственным брендом ритейлер предлагает продукцию в быстро растущих товарных категориях, отмечает он. Правда, если СТМ продается в бюджетном ценовом сегменте, есть риск того, что при достижении рынка в той или иной категории зрелости производство товаров под этой маркой будет убыточно – в подобных проектах нет эффекта экономии на масштабе, объясняет Кравченко.
Для «М.видео» вывод на рынок товаров под собственным брендом станет вызовом, считает генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Если ритейлер продает электронику под своим брендом, покупатель будет транслировать на него, а не на вендора все свои претензии к товару, объясняет эксперт.