«М.видео» будет торговать техникой под собственным брендом Novex

СТМ по объемам продаж вряд ли сможет сравниться с крупными международными компаниями, но ей вполне по силам занять свою нишу, считает гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко. Особенно если под собственным брендом ритейлер предлагает продукцию в быстро растущих товарных категориях, отмечает он. Правда, если СТМ продается в бюджетном ценовом сегменте, есть риск того, что при достижении рынка в той или иной категории зрелости производство товаров под этой маркой будет убыточно – в подобных проектах нет эффекта экономии на масштабе, объясняет Кравченко.