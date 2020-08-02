Абрамович с партнерами продает золотодобывающую Highland Gold

Руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов сказал «Ведомостям», что текущие цены на золото и оценка компании в целом «достаточно привлекательны» для нынешних акционеров. Долю в компании продали практически на пике цены: сейчас цены на золото обновляют исторические максимумы, но, когда кризис начнет затухать, фьючерсы на драгметалл пойдут вниз, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Но сделка выгодна и для Свиблова, который «обладает большим опытом в горнодобывающей отрасли», добавляет Красноженов. В портфеле HGM есть проекты, которые в течение двух лет могут существенно увеличить объемы производства (до 500 000 унций в год), отметил он.