Абрамович с партнерами продает золотодобывающую Highland Gold

Абрамович с партнерами продает золотодобывающую Highland GoldКуда миллиардер может вложить вырученные $150 млн
Роман Абрамович с партнерами продаст 40%-ную долю в британской золотодобывающей Highland Gold Mining (HGM). Покупателем выступит компания Fortiana бывшего члена совета директоров группы ПИК Владислава Свиблова, которая заплатит по 3 фунта стерлингов за акцию, или 437 млн фунтов (около $574 млн) за пакет, следует из сообщения от 31 июля на Лондонской фондовой бирже. Вся HGM была оценена почти в 1,1 млрд фунтов ($1,4 млрд).
Компания входит в десятку крупнейших в стране, добывает золото в трех российских регионах: на Чукотке, в Хабаровском и Забайкальском крае, также работает в Киргизии. В 2019 г. она произвела 300 700 унций золота, ее чистая прибыль составила $177,8 млн, выручка – $395,4 млн, следует из отчетности. В текущем году золотодобывающий холдинг также намерен произвести порядка 290 000–300 000 унций. «HGM – привлекательный актив c низкими производственными издержками, высокой производительностью, опытным и эффективным менеджментом», – приводятся в сообщении слова Свиблова.
Непосредственно Абрамовичу принадлежит 10,3% акций, а его деловому партнеру, главе правления инвесткомпании Millhouse Евгению Швидлеру, – 12,3%, следует из данных HGM. Таким образом, Абрамович на этой сделке заработает около $147,8 млн, Швидлер – порядка $176,5 млн. В Millhouse дополнительные комментарии не предоставили. Представитель Швидлера сказал, что сделка отражает высокую оценку стоимости компании и говорит о признании работы менеджмента за последнее десятилетие, которая позволила превратить HGM в золотодобытчика мирового класса.
Руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов сказал «Ведомостям», что текущие цены на золото и оценка компании в целом «достаточно привлекательны» для нынешних акционеров. Долю в компании продали практически на пике цены: сейчас цены на золото обновляют исторические максимумы, но, когда кризис начнет затухать, фьючерсы на драгметалл пойдут вниз, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Но сделка выгодна и для Свиблова, который «обладает большим опытом в горнодобывающей отрасли», добавляет Красноженов. В портфеле HGM есть проекты, которые в течение двух лет могут существенно увеличить объемы производства (до 500 000 унций в год), отметил он.
Абрамович монетизирует горнодобывающие активы, приобретенные еще в 2000-х. Так, доля в HGM была куплена Millhouse в 2007 г. за $400 млн. Выход из HGM входил в планы акционеров, которые подыскивали покупателя, и предложение Свиблова сочли удачным, следует из биржевого сообщения.
В ноябре 2019 г. Абрамович с партнерами также продал небольшую долю в одном из крупнейших сталелитейных холдингов – Evraz. За 1,7% акций они выручили $200 млн, из которых Абрамовичу досталось почти $100 млн. А в 2018 г. бизнесмен вместе с партнером по Evraz Александром Абрамовым избавился от другого крупного рудного актива – Баимского медно-золотого месторождения на Чукотке (запасы – 9,5 млн т меди и 16,5 млн унций золота). Его приобрела за $900 млн казахстанская Kaz Minerals.
Абрамович входит в десятку богатейших людей России с состоянием $11,3 млрд, по оценке Forbes. Его крупнейшими активами являются пакет акций (28,8%) в Evraz и британский футбольный клуб Chelsea (Forbes оценивал его в прошлом году в $2,6 млрд). Структурам бизнесмена также принадлежат блокпакет в «Трансконтейнере» и 4,2% в крупнейшем производителе никеля и палладия – «Норникеле».
Интересы и инвестиции миллиардера сосредоточены в промышленности, недвижимости, медиа. В прошлом году предприниматель окончательно распрощался с акциями «Первого канала», продав оставшиеся 20% «ВТБ капиталу». Стоимость сделки не раскрывалась. Но за 25%-ный пакет телеканала, проданный олигархом в 2010 г. «Национальной медиа группе», он выручил $145 млн.
Абрамович вкладывает деньги в телеком. В частности, вскоре он может стать акционером «Яндекса» в рамках его развода со Сбербанком. Как сообщалось в июне, «Яндекс» намерен привлечь $800 млн на развитие бизнеса за счет размещения новых акций. Из них $200 млн – по итогам размещения на бирже, остальное – за счет продажи акций в равных долях структуре ВТБ, инвесткомпании Абрамовича и компании Абрамова и Фролова. Ранее Абрамович и Абрамов вместе вложились в британского оператора связи Truphone, а также в оказавшийся неудачным проект блокчейн-платформы Ton Павла Дурова.
Часть средств, вырученных Абрамовичем от продажи акций в HGM, может быть инвестирована как раз в динамично растущий IT-сектор либо фармацевтическую отрасль, которые будут расти и после кризиса, считает Деев из AMarkets.
Абрамович сегодня активно вкладывает средства также в стартапы в сфере зеленой энергетики, в том числе через фонды Ervington и Impulse VC. Предприниматель в 2012–2019 гг. инвестировал в британские компании Velocys (производитель синтетического топлива из мусора) и AFC Energy (биотопливные элементы), а также израильскую StoreDot (биоорганические батареи).