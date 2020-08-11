В России сменился лидер на рынке дистрибуции лекарств

В России сменился лидер на рынке дистрибуции лекарствФК «Пульс» обогнала «Протек» в рейтинге DSM Group
Фармацевтическая компания «Пульс», основанная бывшим сотрудником НПО им. Лавочкина Эдуардом Нетылько, стала лидером российского рынка дистрибуции лекарств по итогам первого полугодия 2020 г., следует из рейтинга аналитического агентства DSM Group. Ранее первую строчку рейтинга занимала фармкомпания «Протек».
По данным DSM, «Пульс» в первом полугодии поставил лекарств на 116 млрд руб., что на 13% больше аналогичного периода прошлого года. Объем продаж «Протека» за шесть месяцев составил 109,9 млрд руб.
Основная масса продаж у крупнейших фармдистрибуторов приходится на госзакупки, следует из рейтинга. Так, у «Пульса» доля коммерческих продаж от общего объема составляет 20,2%, у «Протека» – 17,3%, а у компании «Катрен», которая заняла третье место в рейтинге, доля коммерческих продаж составляет 18,4% от общего объема в 105,2 млрд руб.
Как отмечают в DSM Group, доля 10 крупнейших дистрибуторов на фармацевтическом рынке составила 70,1%. Относительно аналогичного периода 2020 г. этот показатель снизился на 1,3 п. п.
Аналитики DSM Group добавляют, что наибольший рост показывают компании, которые в большей степени работают с госсектором – с поставками лекарств в больницы и по льготным государственным программам. Так, наибольший рост поставок за указанный период зафиксирован у компании «Р-фарм», основанной Алексеем Репиком, – 76% до 63,1 млрд руб. Доля коммерческих продаж у компании составляет 0,3%. «Р-фарм» будет одним из производителей вакцины от коронавируса, которую разработал Центр имени Гамалеи, говорил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
На 29% также выросли продажи у «Биотэка» (основана бывшим сенатором Борисом Шпигелем) с долей коммерческих продаж в 0,8%. Компания «Ирвин-2», входящая в холдинг «Фармэко», нарастила поставки лекарств на 24% до 15,6 млрд руб. при отсутствии коммерческих продаж.
Новичок в фармацевтической дистрибуции – компания «Джи Ди Пи», принадлежащая «Аптечной сети 36,6», также нарастила продажи за счет работы с госзаказом, отмечают аналитики DSM. Продажи компании выросли на 5% до 20,6 млрд руб. при коммерческой доле в 1,8%.