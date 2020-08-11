В России сменился лидер на рынке дистрибуции лекарств

Аналитики DSM Group добавляют, что наибольший рост показывают компании, которые в большей степени работают с госсектором – с поставками лекарств в больницы и по льготным государственным программам. Так, наибольший рост поставок за указанный период зафиксирован у компании «Р-фарм», основанной Алексеем Репиком, – 76% до 63,1 млрд руб. Доля коммерческих продаж у компании составляет 0,3%. «Р-фарм» будет одним из производителей вакцины от коронавируса, которую разработал Центр имени Гамалеи, говорил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.