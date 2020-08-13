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Сахалинская область создаст аэропортовое СП с холдингом Вексельберга

Хотя на аэропорт Южно-Сахалинска претендуют и другие инвесторы
Александр Воробьев
На достройку нового терминала аэропорта Южно-Сахалинска нужно 4,8 млрд руб. /Максим Федоров / ТАСС

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко распорядился отдать аэропорт Южно-Сахалинска в совместное предприятие с холдингом «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга. Об этом говорится в списке поручений губернатора от 27 июля. «Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердили сотрудники двух аэропортов, знающие о нем от областных чиновников.

Рассмотрев обращение «Аэропортов регионов», говорится в документе, Лимаренко поручил правительству области внести в план приватизации на 2020 г. акции компании «Аэровокзал Южно-Сахалинск», а областному министерству имущества – до 10 сентября внести эти акции в уставный капитал АО «ДВ-инвест».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных