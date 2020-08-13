Сахалинская область создаст аэропортовое СП с холдингом Вексельберга

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко распорядился отдать аэропорт Южно-Сахалинска в совместное предприятие с холдингом «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга. Об этом говорится в списке поручений губернатора от 27 июля. «Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердили сотрудники двух аэропортов, знающие о нем от областных чиновников.