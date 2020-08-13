Сахалинская область создаст аэропортовое СП с холдингом Вексельберга

Сахалинская область создаст аэропортовое СП с холдингом ВексельбергаХотя на аэропорт Южно-Сахалинска претендуют и другие инвесторы
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко распорядился отдать аэропорт Южно-Сахалинска в совместное предприятие с холдингом «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга. Об этом говорится в списке поручений губернатора от 27 июля. «Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердили сотрудники двух аэропортов, знающие о нем от областных чиновников.
Рассмотрев обращение «Аэропортов регионов», говорится в документе, Лимаренко поручил правительству области внести в план приватизации на 2020 г. акции компании «Аэровокзал Южно-Сахалинск», а областному министерству имущества – до 10 сентября внести эти акции в уставный капитал АО «ДВ-инвест».
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