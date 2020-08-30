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Coca-Cola проводит реструктуризацию

И выходит на рынок алкогольных напитков в США
Илья Виноградов
Coca-Cola, которая в 2020 г. занимает шестую строчку в рейтинге самых дорогих брендов мира согласно Forbes, планирует провести реструктуризацию /Евгений Разумный / Ведомости

Производитель безалкогольных напитков объявил 28 августа, что предложит 4000 своих сотрудников в США (включая Пуэрто-Рико) и Канаде компенсацию в обмен на заявление об увольнении по собственному желанию. Аналогичные предложения будут сделаны некоторым сотрудникам и в других странах. Общее число сокращаемых мест компания пока не разглашает, но рассчитывает потратить на компенсации при увольнении от $350 млн до $550 млн. Всего в Coca-Cola на конец 2019 г. работало более 86 000 человек, включая около 10 000 сотрудников в США.

В конце июля Coca-Cola объявила о падении чистого дохода во II квартале 2020 г. на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $7,15 млрд. Органический доход (т. е. не включая вновь приобретенные операции) упал на 26%. Для компании это крупнейший спад продаж за последние 25 лет. Для сравнения: чистый доход главного конкурента Coca-Cola, американской компании PepsiCo, во II квартале 2020 г. снизился на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $15,95 млрд.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных