Coca-Cola проводит реструктуризацию

Coca-Cola проводит реструктуризациюИ выходит на рынок алкогольных напитков в США
Производитель безалкогольных напитков объявил 28 августа, что предложит 4000 своих сотрудников в США (включая Пуэрто-Рико) и Канаде компенсацию в обмен на заявление об увольнении по собственному желанию. Аналогичные предложения будут сделаны некоторым сотрудникам и в других странах. Общее число сокращаемых мест компания пока не разглашает, но рассчитывает потратить на компенсации при увольнении от $350 млн до $550 млн. Всего в Coca-Cola на конец 2019 г. работало более 86 000 человек, включая около 10 000 сотрудников в США.
В конце июля Coca-Cola объявила о падении чистого дохода во II квартале 2020 г. на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $7,15 млрд. Органический доход (т. е. не включая вновь приобретенные операции) упал на 26%. Для компании это крупнейший спад продаж за последние 25 лет. Для сравнения: чистый доход главного конкурента Coca-Cola, американской компании PepsiCo, во II квартале 2020 г. снизился на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $15,95 млрд.