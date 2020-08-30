Coca-Cola проводит реструктуризацию

Производитель безалкогольных напитков объявил 28 августа, что предложит 4000 своих сотрудников в США (включая Пуэрто-Рико) и Канаде компенсацию в обмен на заявление об увольнении по собственному желанию. Аналогичные предложения будут сделаны некоторым сотрудникам и в других странах. Общее число сокращаемых мест компания пока не разглашает, но рассчитывает потратить на компенсации при увольнении от $350 млн до $550 млн. Всего в Coca-Cola на конец 2019 г. работало более 86 000 человек, включая около 10 000 сотрудников в США.