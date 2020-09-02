Роботы заменят сезонных рабочих на уборке урожая

Пандемия COVID-19 привела к сокращению доступной сезонной рабочей силы в сельском хозяйстве по всему миру, сообщает Financial Times. Традиционно сбор урожая в более богатых странах производится силами временных работников из более бедных стран. Так, основная масса участников сбора урожая в Западной Европе прибывает из стран Восточной Европы, а также из Марокко и Туниса. По данным агентства Bloomberg, почти 80% сезонных сельхозработников приезжают в Великобританию из Румынии и Болгарии, еще 20% – из Чехии, стран Балтии, Венгрии, Польши, Словении и Словакии. Но закрытие границ из-за пандемии нарушило привычный уклад. Во Франции, например, ожидается нехватка 200 000 рабочих для сбора урожая, еще 100 000 не смогут приехать в Италию и 80 000 – в Германию. В США ограничили выдачу виз рабочим из Мексики, что также приводит к нехватке рук для сбора урожая.