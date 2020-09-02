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Роботы заменят сезонных рабочих на уборке урожая

Объем рынка автоматизации сельского хозяйства вырастет к 2050 году до $240 млрд
Екатерина Максимушкина
Saga Robotics

Пандемия COVID-19 привела к сокращению доступной сезонной рабочей силы в сельском хозяйстве по всему миру, сообщает Financial Times. Традиционно сбор урожая в более богатых странах производится силами временных работников из более бедных стран. Так, основная масса участников сбора урожая в Западной Европе прибывает из стран Восточной Европы, а также из Марокко и Туниса. По данным агентства Bloomberg, почти 80% сезонных сельхозработников приезжают в Великобританию из Румынии и Болгарии, еще 20% – из Чехии, стран Балтии, Венгрии, Польши, Словении и Словакии. Но закрытие границ из-за пандемии нарушило привычный уклад. Во Франции, например, ожидается нехватка 200 000 рабочих для сбора урожая, еще 100 000 не смогут приехать в Италию и 80 000 – в Германию. В США ограничили выдачу виз рабочим из Мексики, что также приводит к нехватке рук для сбора урожая.

Пока одни фермеры пытаются нанять для сбора урожая местных студентов и попавших под сокращения сотрудников отелей и ресторанов, другие обратили свое внимание на роботов – область автоматизации сельского хозяйства сейчас активно развивается и привлекает инвесторов. По данным платформы Dealroom, которая собирает информацию о стартапах и быстро растущих компаниях, с начала 2020 г. объем инвестиций в стартапы в области разработки сельскохозяйственных роботов вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и уже превысил $600 млн, а также суммарные инвестиции в этот сектор за весь 2019 год.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных