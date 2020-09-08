Холдинг «Ростеха» начал разработку гибридного самолетного двигателя

«НИР – первый этап реализации проекта. Его результатом станет двигатель-демонстратор, не привязанный к конкретной модели самолета или вертолета. Он покажет, стоит ли производить данный двигатель на коммерческой основе. Цена такого продукта на данный момент неизвестна. Стоимость аналогичных разработок в зарубежных странах тоже не разглашается. И в Европе, и в Северной Америке есть ряд проектов – от стартапов до идей крупных технологических компаний – по созданию гибридных и чисто электрических двигателей. Сейчас большая часть исследований сводится к тому, что нужно создать электрические компоненты, а потом соединить их с традиционной составляющей двигателя. Различными вариантами их совмещения занимаются около двух десятков компаний, одна из крупнейших – Airbus Helicopters», – рассказывает директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. Также ведутся разработки по созданию электродвигателей высокой мощности и аккумулятора на батареях, этим занимаются Центральный институт авиационного моторостроения (работает над созданием компонентов), «ОДК-Климов», «Вертолеты России», добавляет Пантелеев.