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Единственный производитель вертолетных двигателей на треть нарастил мощности

«ОДК-Климов» планирует выпускать около 300 моторов в год
Дарья Молоткова Александр Воробьев
«ОДК-Климов» в течение одного года перешел на сборку ТВ3-117 из российских комплектующих /«ОДК-Климов»

«ОДК-Климов» (Санкт-Петербург, входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию (ОДК) госкорпорации «Ростех») завершил реконструкцию испытательной стендовой базы, благодаря чему сможет увеличить выпуск вертолетных двигателей семейства ТВ3-117 и семейства ВК-2500 на 30%. Общие производственные мощности теперь позволяют выпускать 300 двигателей в год, в том числе 250 вертолетных, рассказал директор производства «ОДК-Климов» Алексей Родионов. Также предприятие производит реактивные двигатели РД-33 и РД-33МК для истребителей Миг-29 и Миг-35. Эта компания является единственным производителем вертолетных двигателей в России, другие заводы ОДК выпускают самолетные, ракетные и газотурбинные судовые двигатели.

Полностью инвестиции в развитие мощностей «ОДК-Климов» не раскрывает. «В 2010 г. компания защитила проект по переносу производственной площадки на окраину города, инвестиции составили 6 млрд руб. собственных и заемных средств», – рассказал исполнительный директор «ОДК-Климов» Александр Ватагин. Переезд с ул. Кантемировской был полностью завершен в 2015 г. В дальнейшем мы получали инвестиции от ОДК на импортозамещение украинских двигателей, это и развитие стендовой базы обошлось в «миллиарды рублей», говорит Ватагин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных