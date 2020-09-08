Единственный производитель вертолетных двигателей на треть нарастил мощности«ОДК-Климов» планирует выпускать около 300 моторов в год
«ОДК-Климов» (Санкт-Петербург, входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию (ОДК) госкорпорации «Ростех») завершил реконструкцию испытательной стендовой базы, благодаря чему сможет увеличить выпуск вертолетных двигателей семейства ТВ3-117 и семейства ВК-2500 на 30%. Общие производственные мощности теперь позволяют выпускать 300 двигателей в год, в том числе 250 вертолетных, рассказал директор производства «ОДК-Климов» Алексей Родионов. Также предприятие производит реактивные двигатели РД-33 и РД-33МК для истребителей Миг-29 и Миг-35. Эта компания является единственным производителем вертолетных двигателей в России, другие заводы ОДК выпускают самолетные, ракетные и газотурбинные судовые двигатели.
Полностью инвестиции в развитие мощностей «ОДК-Климов» не раскрывает. «В 2010 г. компания защитила проект по переносу производственной площадки на окраину города, инвестиции составили 6 млрд руб. собственных и заемных средств», – рассказал исполнительный директор «ОДК-Климов» Александр Ватагин. Переезд с ул. Кантемировской был полностью завершен в 2015 г. В дальнейшем мы получали инвестиции от ОДК на импортозамещение украинских двигателей, это и развитие стендовой базы обошлось в «миллиарды рублей», говорит Ватагин.