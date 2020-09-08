Единственный производитель вертолетных двигателей на треть нарастил мощности

Полностью инвестиции в развитие мощностей «ОДК-Климов» не раскрывает. «В 2010 г. компания защитила проект по переносу производственной площадки на окраину города, инвестиции составили 6 млрд руб. собственных и заемных средств», – рассказал исполнительный директор «ОДК-Климов» Александр Ватагин. Переезд с ул. Кантемировской был полностью завершен в 2015 г. В дальнейшем мы получали инвестиции от ОДК на импортозамещение украинских двигателей, это и развитие стендовой базы обошлось в «миллиарды рублей», говорит Ватагин.